تايلاند تواصل البحث عن فريق كرة القدم الذي ابتلعه الكهف

المصدر: د ب أ

استؤنفت عمليات الإنقاذ شمالي تايلاند اليوم الثلاثاء لليوم الثالث للبحث عن 12 لاعب كرة قدم من صغار السن ومدربهم ،والذين يعتقد أنهم حوصروا داخل كهف.

ولم يتحدد بعد موقع المجموعة ، كما تسببت الفيضانات المرتفعة والتيارات القوية في عرقلة عمليات البحث.

ويعتقد أن اللاعبين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و16 عاما ومدربهم /25 عاما/ قد دخلوا يوم السبت الماضي كهف "ثام لوانج-خون نام نانج نون" الواقع في إقليم تشيانج راي (على بعد نحو ألف كيلومتر شمال بانكوك).

ويعتقد أن فيضانا عارما نجم عن الأمطار الغزيرة قد حال دون خروجهم من الكهف. وتركت المجموعة أحذيتها ودراجاتها أمام الكهف ،وهو رابع أكبر كهوف تايلاند ، ويمتد بطول أكثر من عشرة كيلومترات.

ومنحت آثار أيدي وأقدام المجموعة وحقائب الظهر الخاصة بهم ،والتي تم العثور عليها في أحد ممرات الكهف، أملا لرجال الإنقاذ بأن أفراد المجموعة ما زالوا على قيد الحياة. ويعتقد أن هناك هواء داخل الكهف يكفي لإنقاذ حياتهم.

وقال وزير الداخلية أنوبونج باوتشيندا للصحفيين اليوم الثلاثاء إن "جلالة الملك ورئيس الوزراء قد أصدرا تعليمات لنا بعمل اللازم لإنقاذ الصبية . نبذل قصارى جهدنا . نبحث عنهم دون توقف".

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