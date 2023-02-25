العين والشارقة.. مواجهة الأبطال على «سوبر الإمارات»

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، العين - طلحة عبدالله

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يشهد استاد آل مكتوم بنادي النصر، في الثامنة والنصف من مساء اليوم مواجهة «كأس السوبر الإماراتي»، بين فريقي العين والشارقة، في مواجهة منتظرة على أول ألقاب موسم 2022 - 2023، بين العين بطل الدوري موسم 2021 - 2022.

والشارقة المتوج بلقب كأس رئيس الدولة للموسم ذاته، وهي النسخة 15 في تاريخ «كأس السوبر الإماراتي» في المحترفين، منذ أول موسم 2008 - 2009، وتوج العين بطلاً للدوري في الموسم الماضي، بعدما حصد 65 نقطة.

فيما ظفر الشارقة بلقب كأس رئيس الدولة على حساب منافسه الوحدة بالفوز 1 - 0 في النهائي، ويتطلع العين لحصد لقبه الرابع في مشاركته السابعة بـ «السوبر» بينما يأمل الشارقة في إضافة لقب ثانٍ في ثالث مشاركة له.

مشوار العين

حجز العين، بطل «دوري أدنوك للمحترفين» في الموسم الماضي 2021 - 2022، مقعده في «كأس السوبر الإماراتي» عن جدارة واستحقاق، بعدما توج بلقب الدوري برصيد 65 نقطة، بعد ماراثون طويل على مدار الدورين الأول والثاني للمسابقة.

وبرهن العين على أفضليته في الظفر بدرع الدوري، بعدما خاض 26 مباراة، حقق خلالها المعدل الأعلى من عدد الانتصارات في 20، مقابل التعادل في 5، والخسارة في مواجهة واحدة أمام الشارقة 0 - 2، في الجولة 13 والأخيرة في الدور الأول.

وامتدت أفضلية العين في الموسم الماضي للدوري على صعيد «القوة الهجومية»، بعدما سجل لاعبوه 57 هدفاً كأقوى خط هجوم في الدوري، مقابل 17 ولجت شباكه كأقوى خط دفاع أيضاً، ومهد التتويج بدرع الدوري، للمرة الخامسة في الاحتراف، الطريق أمام العين للمنافسة على لقب «كأس السوبر» للمرة السابعة في تاريخ الفريق الباحث عن التتويج بلقبه الرابع، بعد نسخ 2009 - 2010، 2012 - 2013، 2015 - 2016.

مشوار الشارقة

بالمقابل، ضرب الشارقة موعداً مع منافسه العين، على «كأس السوبر الإماراتي»، بعدما توج بجدارة واستحقاق بطلاً لـ«كأس رئيس الدولة» لموسم 2021 - 2022، على حساب منافسه الوحدة بالفوز في النهائي 1 - 0.

ولم يكن الطريق أمام الشارقة للتتويج بلقب «كأس رئيس الدولة»، واللعب على لقب «كأس السوبر»، مفروشاً بالورود، بعدما خاض 5 مواجهات مثيرة وحماسية في الطريق نحو اللقب.

واستهل الشارقة مشوار التتويج بلقب كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، بتخطي حتا في دور الستة عشر 2 - 1، قبل أن يحتاج إلى «الحسم» بركلات الترجيح أمام منافسه شباب الأهلي في الدور ربع النهائي بنتيجة 4 - 2، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.

وتفوق الشارقة في نصف النهائي، الذي أقيم بنظام الذهاب والإياب على غريمه الوصل، بالتعادل السلبي في مباراة الذهاب على ملعب زعبيل، قبل أن يعود ويحسم الإياب 3 - 2 على ملعبه بالإمارة الباسمة.

وحظي الشارقة بالتتويج باللقب بفوزه في النهائي على الوحدة بهدف نجمه ألكاسير، ويشارك الشارقة في كأس السوبر للمرة الثالثة في تاريخه، توج باللقب في أول مشاركة في 2019، وحل وصيفاً في 2021.

ويبحث العين الذي يخوض نهائي السوبر للمرة السابعة بعهد الاحتراف عن لقبه الرابع في مشواره مع هذه البطولة في عهد الاحتراف بعد 6 مشاركات سابقة فاز خلالها في 3 وخسر 3 ويعتبر استاد آل مكتوم الجديد أيقونة فأل حسن للفريق البنفسجي الذي لم يسبق له أن خسر أو تعادل خلال 5 مباريات خاضها بهذا الملعب، إذ فاز على دبا الحصن مرة في كأس رئيس الدولة، وعلى النصر 4 مرات في بطولتي كأس رئيس الدولة ودوري «أدنوك» للمحترفين.

معنويات عالية

ووسط أجواء إيجابية سادتها المعنويات العالية كثف العين من تحضيراته الميدانية خلال الأيام الأخيرة قبل أن يغادر إلى دبي لإقامة معسكر مغلق لمدة يومين استعداداً لهذه المباراة، والتي ينتظر أن يدخلها المدرب ريبروف بخطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم.

لإدراكه قوة فريق الشارقة خصوصاً في الناحية الهجومية.وعمد ريبروف، خلال التدريبات الأخيرة إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت الضغط على الخصم.

وتنويع الهجوم من الأطراف والعمق، وسرعة الارتداد في حال الهجمات المعاكسة، والتعامل مع الضربات العرضية دفاعاً وهجوماً، والتمرير من لمسة واحدة، وتبادل المراكز.

بالإضافة للتسديد من خارج منطقة الجزاء، وحرص في الأثناء على تصحيح الأخطاء أولاً بأول.

بدأ الشارقة استعداداته للمباراة منذ الأحد الماضي بعد راحة قصيرة أعقبت مباراته في دوري أدنوك للمحترفين أمام مضيفه خورفكان.

والتي خسرها الفريق بهدف دون رد، وركز المدير الفني كوزمين أولاريو مع أعضاء الجهازين الفني والإداري على الإعداد الذهني والفني للسوبر، من خلال التدريبات اليومية التي استمرت في ملعب النادي حتى مساء أول من أمس ثم اختتمها الفريق بتدريب أخير على ملعب المباراة في استاد آل مكتوم قبل 24 ساعة من المباراة.

وباستثناء المحترف البوسني بيانيتش لا توجد أي غيابات محتملة في تشكيلة الشارقة للمباراة، وحدد الشارقة ارتداء الطقم الأسود ذو الخطوط الذهبية في المباراة.

وشهدت التدريبات اليومية للشارقة اهتماماً إدارياً ملحوظاً لرفع معنويات اللاعبين وحضهم لتقديم أفضل ما عندهم في مواجهة السوبر.

حيث تابع الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني التدريب الذي أجراه الفريق بملعبه مساء أول من أمس ، بحضور علي سالم المدفع رئيس مجلس إدارة النادي وعبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم وعدد من الأعضاء، كما تابع استعدادات الفريق في منتصف الأسبوع عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

مبادرة

خصصت شركة كرة القدم عائدات متجر «الشرجاوي» لصالح المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا مع خصم 30 % ضمن حملة «جسور الخير» في إطار المسؤولية المجتمعية للنادي.

شرطة دبي جاهزة لتنظيم مثالي

أعلنت لجنة تأمين الفعاليات بدبي عن جاهزيتها لتنظيم وتأمين مباراة كأس السوبر الإماراتي، والتي سوف تقام مساء اليوم، بين فريقي العين والشارقة، على استاد آل مكتوم بنادي النصر في الساعة الثامنة والنصف مساءً.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة، بحضور النقيب موسى مبارك، والنقيب طارق موسى، والنقيب يحيى الرئيسي وطه عزت من رابطة المحترفين الإماراتية ومحمود عز الدين وموسى آل علي ومهدى أحمد من نادي النصر.وأكد الاجتماع على ضرورة توعية الجماهير بالوصول إلى ملعب المباراة قبل 3 ساعات.

والوقوف في المواقف المخصصة لنادي الشارقة بالقرب من النادي المصري والمستشفى الأمريكي، ونادي العين بالقرب من النادي الهندي والبوابة الرئيسية للنادي، كما يمكنهم استخدام محطة مترو في منطقة عود ميثاء والدخول إلى النادي.

«الشندغة التاريخية» شاهدة على الحدث

لقيت إقامة المؤتمر الصحافي لمدربي العين والشارقة للحديث عن مباراة السوبر، في «الشندغة التاريخية» الإعجاب من كل الحضور؛ لكونها منطقة تاريخية وأثرية وسياحية في نفس الوقت، وقضى الجميع وقتاً رائعاً، استمتعوا فيه بعبق الماضي والتاريخ الأصيل، وأشاد الجميع بحسن الاختيار لإقامة المؤتمرات الصحفية التي تحولت إلى حدث في حد ذاته، كونها أقيمت في قلب تاريخ دبي.

شاهين عبدالرحمن: جاهزون للمواجهة

أكد قائد فريق الشارقة ومدافعه شاهين عبدالرحمن أن المباراة لن تكون سهلة، بل هي صعبة، وأنهم جاهزون لخوضها.

مشيراً إلى أن الفريقين يعرفان بعضهما جيداً، وأن فريقه يتطلع لتقديم أفضل مستوى وتنفيذ ما يطلبه المدرب، متمنياً أن تخرج المباراة بمستوى يناسب الحدث، لاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به المباراة ومكانة الفريقين.

بندر الأحبابي: نتعامل كفريق جماعي

أكد لاعب فريق العين بندر الأحبابي جاهزية فريقه لمواجهة الشارقة، مشيراً إلى أن المباراة صعبة وكبيرة وتحتاج إلى كثير من التركيز، وهي مباراة كؤوس، وقال إنهم كلاعبين يتعاملون مع المنافس كفريق جماعي ولا يركزون على لاعب بعينه في صفوف الشارقة، وإنما التركيز على المباراة عموماً وضرورة تقديم أفضل مستوى.

وقال الأحبابي إن العين يمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المواقف وخاض مباريات كثيرة على مستوى النهائيات التي تحدث فيها الضغوط، متمنياً تقديم مستوى جيد يرضيهم ويرضي جمهور العين، وأوضح أنهم يسعون دائماً لتطبيق خطط المدرب التي تختلف من مباراة إلى أخرى ويعلمون أهمية تنفيذ المطلوب منهم.

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