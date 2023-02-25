كوزمين: نسعى للفوز بجميع المباريات

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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عبر الروماني كوزمين أولاريو المدير الفني لفريق الشارقة عن سعادته بالأجواء التي سبقت مباراة السوبر أمام العين، والترتيبات التي تمت للمباراة ونفاد تذاكر الجمهور، الشيء الذي ينبئ بمباراة قوية تحظى باهتمام كبير.

وقال في تعليقه على المباراة في المؤتمر الصحافي الذي عقد في «الشندغة التاريخية» بدبي مساء أمس، إنه يفرح كثيراً بمثل هذه الأجواء ومثل هذه المباريات تعتبر فرصة مناسبة للحضور الجماهيري، وتمنى كوزمين أن تكون المباراة ممتعة للفريقين والجمهور ويستمتع بها كل من يشاهدها وأن تكون الروح الرياضية حاضرة.

ورد كوزمين على سؤال حول تأثير الخسارة التي حدثت للفريق قبل السوبر في الدوري، قائلاً: الموقف نفسه حدث للفريق قبل نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة الذي أحرزه الشارقة أكتوبر الماضي على حساب الوحدة، وأن فريقه يسعى للفوز في جميع المباريات ولكن هذه طبيعة كرة القدم.

وأشار كوزمين إلى أن منافسه العين يعتبر فريقاً ممتازاً وهو الأكثر تهديفاً ولكن من المطلوب ألا يخشى شيئاً وكل فريق لديه نقاط ضعف ونقاط قوة والفريقان يسعيان للفوز وهو حق مشروع لهما.

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