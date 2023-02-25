ريبروف: المشاكل الدفاعية مشتركة بين الفريقين

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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أكد الأوكراني، سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، أن المشاكل الدفاعية التي يعاني منها فريقه، موجودة أيضاً في فريق الشارقة، جاء ذلك رداً على سؤال في المؤتمر الصحافي الخاص به في «الشندغة التاريخية» بدبي، للتعليق على المواجهة التي تجمعه بالشارقة على كأس السوبر الإماراتي في نسخته الـ 15.

وقال إن تحضيرات فريقه تمضي بصورة جيدة. وأضاف: «نحن جاهزون للقتال من أجل حصد لقب السوبر، وندرك جيداً بأننا مطالبون بإظهار الجدية وروح الفوز من أجل تحقيق هدفنا وإسعاد جماهيرنا».

الدفاع

ورداً على سؤال حول المشاكل الدفاعية في منظومة فريقه، قال: «المؤكد أننا نتفهم جيداً أين المشكلة وحتى المنافس يواجه الأمر نفسه في خط الظهر، غير أننا في كل حصة تدريبية نعمل على تصويب أخطائنا والعمل على إيجاد الحلول لمشاكلنا الدفاعية».

ركلات الترجيح

يذكر أن ركلات الترجيح ابتسمت كثيراً للعين في المسابقة، وقادته لحصد لقب السوبر في مناسبتين من 3 مرات سابقة حصل فيها الفريق على اللقب بعهد الاحتراف.

وكانت الأولى في سبتمبر من عام 2009 بعد فوزه على شباب الأهلي بركلات الترجيح 5 - 3 بعد نهاية الزمن الرسمي بالتعادل 2-2 وتوج في المرة الثانية في سبتمبر من عام 2012 بعد الفوز على الجزيرة بركلات الترجيح 5 - 4، بعد تعادل سلبي في الوقت الرسمي، والمرة الوحيدة التي حصد فيها اللقب من دون ركلات ترجيح كانت في 2015 وفاز على النصر 4 - 2.

سوبر خامس

ويتأهب «ستاد آل مكتوم»، معقل نادي النصر، لاحتضان «كأس السوبر الإماراتي» للمرة الخامسة في تاريخه، بعد نسخ 2008 - 2009، 2010- 2011، 2019 - 2020، و2020- 2021، حينما يستضيف المواجهة المرتقبة بين فريقي العين والشارقة على اللقب في نسخة 2022 - 2023.

حلة عالمية

ويتسع «استاد آل مكتوم» لنحو 15.000 مشجع، ويعود تأسيس الملعب إلى العام 1978، قبل أن يُعاد افتتاحه بحلة عالمية في 2019، بالتزامن مع استضافة الإمارات نهائيات كأس آسيا، ليضفي الملعب الحديث المزيد من الألق على المرافق الرياضية بالإمارات ودبي على وجه التحديد.

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