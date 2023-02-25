4 أوراق رابحة لـ«البنفسجي»

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على الرغم من تذبذب مستوى ونتائج العين خلال الموسم الحالي، إلا أن ذلك لا ينفي وجود أوراق رابحة يراهن عليها العيناوية في ترجيح كفة الفريق اليوم، وقيادته لحصد أول ألقابه بالموسم بتتويجه بطلاً للسوبر نستعرض منها 4 على سبيل المثال لا الحصر.

1 - الهداف

يبرز المهاجم التوغولى لابا كودجو (31 عاماً)، على رأس الأوراق التي يراهن عليها المدرب ريبروف لما يتمتع به من قدرات فنية وبدنية لافتة، فهو يتقن فن التموضع داخل المنطقة لاصطياد العرضيات، وسجل معظم أهدافه من داخل منطقة العمليات، ويعتمد عليه المدرب لترجمة الفرص أمام مرمى المنافسين، وينتظر أن يكون رأس الرمح في العمليات الهجومية للعين اليوم.

ويشارك لابا هداف الدوري (20 هدفاً) للمرة التاسعة مع العين أمام الشارقة، بمختلف البطولات وسجل 4 أهداف وصنع هدفين وأسهم بتسجيل 6 أهداف.

2 - الزئبقي

ومن الأوراق الرابحة في صفوف الفريق البنفسجي، المغربي سفيان رحيمي، اللاعب الزئبقي الذي يتميز بسرعته واختراقاته المزعجة للدفاعات، بالإضافة لإجادته صناعة الفرص للمهاجم لابا ما قاده لصدارة قائمة صناع اللعب في دوري أدنوك، إذ صنع 10 أهداف، كما سجل 9 أهداف، وهو أيضاً يتطلع إلى كتابة اسمه بقائمة هدافي العين في كأس السوبر.

3 - الأخطبوط

يعتبر الحارس الدولي خالد عيسى، أحد أبرز الأوراق الرابحة في صفوف الفريق البنفسجي، خصوصاً في المباريات الكبيرة والنهائيات، إذ قاد العين للتتويج أو الوصول للنهائي في مناسبات عدة، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بركلات الترجيح، وينتظر أن يلعب دوراً بارزاً في مباراة الليلة بالزمن الرسمي أو في حال احتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

4 - دكة البدلاء

تعتبر دكة بدلاء العين الأوراق الرابحة، والتي يمكن اعتبارها عاملاً مهماً وكان لها تأثيرها الإيجابي في ترجيح كفة الفريق في كثير من المناسبات وآخرها في مباراتي الجزيرة بالجولة 16 واتحاد كلباء بالجولة 17، وتضم عدداً من اللاعبين المتميزين الذين لا يقلون عن الأساسيين من حيث القدرات الفنية والمهارية والبدنية مثل كايو كانيدو، وجوناتاس، وماتياس، ورافائيل بيريرا.

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