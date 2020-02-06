شباب الأهلي والجزيرة.. مواجهة بـ« 6 نقاط»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي , أبوظبي- محمد محسن

يستضيف شباب الأهلي على ملعب استاد راشد في الثامنة والربع من مساء اليوم، الجزيرة في مواجهة من العيار الثقيل، ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وتقدر نتيجتها بـ 6 نقاط، في حسبة الصراع الشرس الحالي الدائر على درع دوري كرة القدم للموسم الحالي 2019-2020، والقتال على كل نقطة.

يدخل شباب الأهلي المباراة متصدراً لترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، ويبحث الليلة، عن استعادة الأداء القوي الذي قدمه بالدور الأول، وكذلك حصد نقاط مواجهة الجزيرة كاملة، بعدما تعثر بالتعادل السلبي مع مستضيفه الفجيرة بالجولة الماضية، فيما يدخل الجزيرة المواجهة، وفي رصيده 27 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، ويطمح إلى العودة مجدداً للانتصارات، بعد إخفاقه في الجولة الماضية، وخسارته «ديربي أبوظبي» أمام الوحدة بهدف وحيد، ويضع الفريق نصب عينيه، تحسين الأداء، بعدما قدم مستوى باهتاً أمام «العنابي»، ونجا من خسارة ثقيلة، بسبب براعة حارس مرماه علي خصيف.

في حين، بدأت حسابات النقاط مبكراً في المسابقة، إذ يسعى شباب الأهلي إلى اقتناص نقاط المباراة، للحفاظ على فارق النقاط في القمة، في الوقت الذي يهتم الجزيرة بالفوز، لتقليص الفارق مع المتصدر، إلى جانب الثأر من عدم تحقيقه لأي فوز على شباب الأهلي في الموسم الحالي، والذي سبق وشهد 3 مواجهات بينهما، إذ تعادلا سلبياً في الدور الأول للدوري، وفاز شباب الأهلي برباعية نظيفة في الجولة الثانية للمجموعة الأولى لكأس الخليج العربي، ثم تغلب بضربات الترجيح من نقطة الجزاء 6-4 على الجزيرة في نصف نهائي الكأس، بعد نهاية وقت المباراة بالتعادل 2-2، ومن هنا تحظى المباراة بأهمية إضافية للجزيرة، والراغب في الثأر وإظهار شخصية الفريق القوية، لتخفيف الضغط الجماهيري على الجهازين الفني والإداري، كما تحظى المباراة بأهمية خاصة ليس لطرفيها فقط، ولكن أيضاً للمنافسين المباشرين الشارقة والعين والوحدة.

أروابارينا: مواجهة هجومية

شدد الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، على أهمية مباراة فريقه أمام الجزيرة الليلة، وأوضح أن فريقه يواجه خلالها واحداً من الفرق المميزة، مشيراً إلى أن الفريقين يتميزان بخط هجوم قوي قادر على الوصول إلى الشباك، وتمنى أن يشاهد الجمهور مباراة جيدة.

وذكر أن شباب الأهلي يسعى دائماً لتحقيق الفوز في كل مباراة يخوضها، متمنياً أن يقدم مستوى يرضي التطلعات، ويتمكن من الحصول على النقاط الثلاث. (دبي ـ البيان الرياضي)

كايزر: تحسين المستوى أولاً

قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب فريق الكرة الأول بنادي الجزيرة، إنه يعي تماماً صعوبة المواجهة أمام المتصدر شباب الأهلي، وأهمية نقاط المباراة للفريقين، لكن على فريقه أولاً تحسين المستوى، قبل التفكير في صراع المراكز.

وأوضح أن التحضيرات لمواجهة شباب الأهلي، كانت صعبة لضيق الفارق بين المباريات، مشيراً إلى أنه يعرف شباب الأهلي جيداً. (دبي - البيان الرياض)

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