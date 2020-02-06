الظفرة والنصر.. تضميد الجراح

المصدر: دبي - عدنان الغربي , أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي الظفرة وضيفه النصر عند الخامسة والنصف مساء اليوم في استاد حمدان بن زايد آل نهيان لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي في مواجهة يدخلها الفريقان في ظروف متشابهة، ويعملان خلالها على تضميد الجراح بعد أن عانيا من نزيف النقاط في الجولات السابقة، وذلك بخسارة الظفرة لمباراتين على التوالي عقب 4 انتصارات متتالية هي الأطول في تاريخ مشاركته بدوري المحترفين، كما تراجع العميد في آخر 3 مباريات بخسارته في مباراتين وتعادله في واحدة عقب سلسلة من الانتصارات والنتائج الإيجابية، الشيء الذي يشعل الصراع على نقاط اللقاء بين الفريقين وسط رغبة قوية على العودة للانتصارات.

أفضلية

من جهته مازال النصر يبحث عن طريق العودة إلى الانتصارات بعد تعثره في الجولات الثلاث السابقة التي لم يجن فيها سوى نقطة واحدة من أصل 9، ويتسلح العميد في رحلته إلى الظفرة بأفضليته عندما يلعب خارج أرضه، حيث حقق 4 انتصارات وسجل 11 هدفاً، بينما على ملعب فاز في 3 مباريات وسجل 6 أهداف فقط.

ويستعيد الفريق الأزرق لاعبه مهنّد خميس الذي أنهى عقوبة الإيقاف، ومن المتوقع أن يدفع به المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش في مركز الظهير الأيمن فيما يستمر غياب محمود خميس لارتباطه بالخدمة الوطنية.

عودة

ولن تشهد تشكيلة النصر تغييرات كثيرة مقارنة بالمباراة السابقة التي خسرها من عجمان على استاد آل مكتوم باستثناء عودة مهند خميس وعودة راشد عمر إلى الجهة اليسرى من أجل تعزيز القدرات الهجومية للفريق وإيجاد حلول أكثر للتسجيل، خصوصا أن النصر لم يسجل أي هدف طيلة 270 دقيقة متتالية.

رازوفيتش: جاهزون للقاء

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الظفرة، جاهزية فريقه للقاء اليوم، ذاكراً أنه لم يفقد ثقته في لاعبيه، رغم النتائج السلبية السابقة، وأنه واثق من مقدرتهم على تقديم مستوى جيد في لقاء اليوم، والاجتهاد لأجل العودة إلى الانتصارات.

وأشار رازوفيتش إلى أنه ركز مع لاعبيه في التدريبات التي أعقبت لقاء بني ياس، على ضرورة الاستفادة من الفرص ، لأن فريقه خرج بدون إحراز هدف خلال مباراتين، رغم امتلاكه الكرة. (أبوظبي - البيان الرياضي)

كرونو: تنويـع الأداء الهجـومي

كشف الكرواتي كرونو سلاف يورتشيتش مدرب النصر، أنه يسعى لتنويع الأداء الهجومي والبحث عن حلول إضافية من أجل الوصول إلى مرمى المنافسين.واعترف المدرب الكرواتي أن النصر يعاني من عقم هجومي بعد تسجيله 17 هدفاً فقط في 15 مباراة، وأضاف: ندرك أن لدينا مشكلة من الناحية الهجومية، ونسعى لحلها في المباريات المقبلة. دبي - البيان الرياضي (دبي- عدنان الغربي)