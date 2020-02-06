الوحدة وبني ياس.. مواصلة الانتصارات

المصدر: أبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

يبحث كل من الوحدة وبني ياس عن مواصلة الانتصارات عندما يلتقيان في الخامسة والنصف مساء اليوم باستاد آل نهيان ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي.

الوحدة المستضيف الذي يحتل المركز الخامس بـ 26 نقطة يسعى إلى استمرار نتائجه الإيجابية مؤخراً وتحقيق الفوز الخامس على التوالي بعدما حقق فوزاً مستحقاً في الجولة الماضية على الجزيرة في ديربي العاصمة، إذ يتطلع الفريق إلى حصد النقاط الثلاث للتقدم خطوة جديدة في جدول الترتيب ومحاولة استغلال نتائج الجولة التي تشهد مواجهتي شباب الأهلي والجزيرة والعين مع الشارقة، حيث إن تعثر أي من الثلاثي الأخير سيمنح العنابي التفوق وتخطيه في الجدول، بالإضافة إلى سعي أصحاب السعادة لرد اعتبارهم من الخسارة من بني ياس في الدور الأول برباعية.

في المقابل تتشابه دوافع بني ياس مع الوحدة في سعي السماوي لتحقيق انتصاره الرابع على التوالي بعد فوزه في آخر 3 جولات على النصر وعجمان والظفرة، إذ يحتل الفريق المركز التاسع بـ 20 نقطة ويأمل الاستفادة من الحالة المعنوية الجيدة التي يمر بها في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أن السماوي يريد تحقيق الفوز على الوحدة في ملعب الأخير لأول مرة منذ 9 سنوات، حيث فاز بني ياس مرة واحدة فقط في المحترفين على ملعب الوحدة.

انسجام

وأعلن البرازيلي لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة جاهزية فريقه لمواجهة بني ياس اليوم، مشيراً إلى أن الوحدة أصبح أكثر انسجاماً وتجانساً في الفترة الأخيرة في ظل العمل الجيد الذي يقوم به الجهاز الفني واللاعبين.

وقال: «بالطبع سنخوض مباراة صعبة مثل كل مباريات الدوري، ونبحث عن الفوز وحصد النقاط الثلاث لتحسين موقعنا في جدول الترتيب، ومتأكد بأننا جاهزون لأي تحد».

من ناحيته وصف فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، فريق الوحدة بالمنافس الشرس.

وأشار حارس مرمى السماوي إلى أن اهتزاز شباكه بهدف واحد من ركلة جزاء خلال الثلاث جولات الماضية نجاح كبير يحسب لكل أفراد الفريق، لأن الأداء الجماعي ساعده على أداء مهمته في حماية المرمى، وأنه سيعمل اليوم على نظافة شباكه للخروج بنتيجة إيجابية .

خيمينيز: أي نتيجة غير الفوز لن تفيد الوحدة

أكد الإسباني مانويل خيمينيز المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، على أهمية مواجهة بني ياس، مشدداً على أن الوحدة مطالب بالاستمرار في تقديم أداء قوي، ومواصلة الانتصار، لأن أي نتيجة غير الفوز، لن تفيد الفريق، خاصة أن الجولة الحالية ستشهد مواجهات مباشرة للمنافسين، وقد يستفيد الوحدة من نتائجها، في ظل فارق النقطة الواحدة مع الوصيف.

وقال: «الفريقان يعيشان حالة جيدة على مستوى الأداء والنتائج، وأعتقد أن بني ياس لن يكون منافساً سهلاً، خاصة أنه حقق 3 انتصارات متتالية».

وأضاف: «تركيزنا ينصب فقط على مباراتنا مع بني ياس، بغض النظر عن المواجهة الصعبة التي تنتظرنا الأسبوع المقبل، في بداية مشوار الفريق في دوري أبطال آسيا، ونفكر في كل مباراة على حدة، وما حققه الفريق حتى الآن». (أبوظبي - البيان الرياضي)

شايفر: معنويات «السماوي» تؤهله للفوز على «العنابي»

قال الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس، إن انتصارات «السماوي» المتتالية في الفترة الأخيرة، والتي منحته 9 نقاط من 3 مباريات، رفعت معنويات اللاعبين، وجعلتهم في كامل الجاهزية لمباراة اليوم ضد العنابي، ذاكراً أن الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها فريقه، تؤهله للفوز على العنابي، حال أدى اللاعبون المباراة بتركيز، مؤكداً أنهم عازمون على خوض مواجهة قوية، وتقديم كل ما عندهم في اللقاء، خاصة أن الوحدة، وحسب قوله، يعيش فترة جيدة، وظهر بمستوى متطور في المباريات السابقة.

وامتدح شايفر أداء منافسه في مباراته الأخيرة ضد الجزيرة، ذاكراً أنه شاهد المباراة التي أثبت خلالها الوحدة قدراته العالية، وأنه كان يستحق الفوز بخمسة أهداف، وليس هدفاً واحداً. (أبوظبي - البيان الرياضي)