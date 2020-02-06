كلباء وحتا.. وقف النزيف

المصدر: كلباء – محمد فضل, دبي-علي الظاهري

يسعى كل من كلباء وحتا، إلى وقف نزيف النقاط، واستعادة نغمة الانتصارات، بعد تعرضهما إلى عدة هزائم خلال الجولات الماضية من عمر الدوري، ويتطلع اتحاد كلباء، صاحب الأرض اليوم، عند لقائه بحتا عند الساعة الثامنة والربع على استاد كلباء إلى مصالحة جماهيره، والابتعاد أكثر من مناطق الهبوط، متسلحاً بالانتدابات الجديدة التي أحدثها النادي في اليوم الأخير للميركاتو الشتوي، والمفاجآت التي تمثلت في الاستغناء عن المجري جوجاك، والمدافع البرازيلي هنريكي، إلى جانب الاستغناء عن الأردني ياسين البخيت، وقياساً على ذلك، فإن تشكيلة الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء، ربما يطغى عليها العُنصر الجديد، بعد أن تعاقد كلباء مع ثلاثة محترفين أجانب، فضلاً عن ضمه لأكثر من ثلاثة لاعبين بصفة «الإقامة»، وسيعتمد داسيلفا على مهارات البرازيلي واندرسون في خط الهجوم، إلى جانب صانع الألعاب الهولندي الشاب نافارون فور، الذي حل مكان جوجاك، وهناك الصربي أندريا، إلى جانب البرازيلي غبرائيل، ويحتل كلباء المركز الـ 11 برصيد 13 نقطة.

هدف

من ناحيته، يتطلع فريق حتا إلى العودة لسكة الانتصارات، واستعادة نغمة الفوز المفقودة في آخر 8 جولات، ما جعله يراوح مكانه في المركز قبل الأخير، برصيد 9 نقاط. وتختلف مباراة اليوم عن المواجهة الأولى بين الفريقين في الدور الأول، بسبب وجود تغييرات، خاصة على مستوى اللاعبين الأجانب لدى الطرفين.

يغيب عبد الله كاظم عن صفوف حتا، بسبب الإصابة في العضلة، التي تعرض لها في المباراة الماضية أمام خورفكان.

وعزز حتا صفوفه بثلاثة أسماء جديدة في الأيام الماضية.

وشكر لاعب اتحاد كلباء، المصري أسامة الشال «مقيم»، مدربه داسيلفا، الذي منحه الثقة خلال لقاء الشارقة، لافتاً إلى أنه سعيد بارتداء شعار النمور.

أما لاحج صالح لاعب حتا، فأكد أنهم يتسلحون بالعزيمة والإصرار، من أجل العودة بنتيجة إيجابية، لتحسين وضع الفريق في الدوري، والابتعاد عن المراكز الأخيرة.

خورخي داسيلفا: مباراة صعبة ومعقدة

وصف الأوروغوياني خورخي داسيلفا مدرب كلباء مباراة حتا بالصعبة والمعقدة في آن واحد، مشيراً إلى أن الفريق الزائر لكلباء يعتبر من المنافسين لفريقنا على البقاء، وهو الآخر يحتلُ مركزاً متأخراً، ولذلك أعلم رغبتهم في تحقيق الفوز، مشيراً إلى أن كلباء أيضاً عانى كثيراً في الجولات الماضية، ولذلك نسعى للحصول على النقاط الثلاث، والتي تمثل لنا أهمية كبيرة من خلال رحلة البقاء في دوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن الإعداد خلال اليومين الماضيين اعتمدنا فيه على عملية استشفاء اللاعبين عقب مباراة الشارقة، خصوصاً أن الفترة تبدو قصيرة بين المباراتين، فضلاً عن وصول اللاعبين الأجانب قبل ساعات من غلق باب الميركاتو، وأعتقد بأنها فترة غير كافية لعملية تجانسهم واندماجهم مع بقية زملائهم اللاعبين بشكل أسرع، لكن داسيلفا نوّه بأن ثقته كبيرة في اللاعبين الجدد . (كلباء - البيان الرياضي)

كونتيس: أتمنى تكرار مشهد الدور الأول

تمنى اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا تكرار نتيجة الدور الأول التي فاز بها الإعصار على كلباء، معتبراً أن المباراة تحمل أهمية قصوى وتعادل 6 نقاط باعتبار أنّ الفريقين يبحثان عن الأفضل على لائحة الترتيب، موضحاً أن ضيق الوقت بين الجولتين لم يمنحهم فرصة الاستشفاء للاعبين، إلا أن ذلك لن يؤثر في مستوى التركيز.

وأضاف كونتيس أن اللاعبين الجدد الذين تم تدعيم الفريق بهم أخيراً في الانتقالات الشتوية، قد يتمكنون من المشاركة في المباراة.

وعن فريق اتحاد كلباء، قال كونتيس إنه يدرك قيمة الإضافة التي حققها منافسه كلباء في الانتقالات الشتوية، متمنياً تكرار مشهد الدور الأول حينما تفوق «الإعصار» على «النمور» بهدف دون مقابل.

واختتم كونتيس حديثه قائلاً: إنه يجدد الثقة بجميع اللاعبين من أجل العودة بنتيجة إيجابية في هذه المرحلة المهمة والصعبة. (دبي - البيان الرياضي)