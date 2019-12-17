«النقطة» تحسم ديربي شباب الأهلي والوصل

المصدر: متابعة: محمد صادق-وإيهاب زهدي

تعادل شباب الأهلي مع ضيفه الوصل أمس، 1-1 باستاد راشد، في ختام الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وزاد الفارق بين «فرسان دبي» (20 نقطة) والشارقة المتصدر إلى 3 نقاط، فيما رفع الوصل رصيده إلى 12 نقطة.

جاء هدفا المباراة بأقدام برازيلية، وافتتح شباب الأهلي التسجيل عن طريق ليوناردو في الدقيقة 17، وتعادل الوصل بركلة جزاء احتسبها الحكم، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «فار»، وسددها فابيو دي ليما في الدقيقة 80. وتلقى الوصل صدمة في الشوط الثاني بطرد لاعبه ، خميس إسماعيل، في الدقيقة 51، بعد حصوله على الإنذار الثاني، وتلقى عبد العزيز هيكل، لاعب شباب الأهلي، بطاقة حمراء بعد صافرة نهاية المباراة لاعتراضه على التحكيم.

وعاد خورفكان بنقطة ثمينة من استاد آل نهيان، بتعادله مع الوحدة 2-2، محققاً تعادله الرابع في الموسم، والذي أصاب جماهير«العنابي» بـ«نقطة»، حيث واصل الفريق نزيف النقاط، وعجز عن تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي ووصل إلى النقطة 11 فقط، وسجل تيغالي للوحدة في الدقيقتين 16 و52، بينما أحرز هدفي خورفكان غوميرس والبديل فهد حديد في الدقيقتين 45 و81.

وكشفت المباراة فشل الوحدة في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة التاسعة على التوالي في الدوري بالموسم الحالي ليظل الفريق ثاني أضعف خط دفاع في البطولة.







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