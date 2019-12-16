تعادل شباب الأهلي والوصل يسعد الشارقة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تعادل شباب الأهلي مع ضيفه الوصل مساء اليوم، 1-1 على ملعب استاد راشد، في ختام الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي، وحافظ "فرسان دبي" على مركزهم الثاني في الترتيب، ولكن زاد الفارق بينهم وبين الشارقة المتصدر برصيد 23 نقطة، إلى 3 نقاط، فيما تقدم الوصل من المركز السابع إلى المركز السادس، بعدما رفع رصيده إلى 12 نقطة.

وسجل هدفي المباراة، بأقدام برازيلية، إذ افتتح شباب الأهلي التسجيل عن طريق ليوناردو في الدقيقة 17، وتعادل الوصل بركلة جزاء سددها فابيو دي ليما في الدقيقة 80، وشهدت المباراة طرد خميس إسماعيل لاعب الوصل في الدقيقة 51، وطرد عبد العزيز هيكل لاعب شباب الأهلي، بعد صافرة نهاية المباراة.

سيطر شباب الأهلي على مجريات الدقائق الأولى من المباراة، ونجح في افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه البرازيلي ليوناردو في الدقيقة 17، بعد عرضية من زميله أحمد عبد الله جميل.

وتألق ماجد ناصر، حارس شباب الأهلي في الدقيقة 22، بتحويل ركلة حرة مباشرة، سددها قوية البرازيلي فابيو دي ليما، إلى ركلة ركنية لم يستفيد منها الوصل.

وأنحصر أداء الفريقين في وسط الملعب في الدقائق التالية، حتى الوصول إلى نهاية الشوط الأول بتقدم شباب الأهلي بهدف وحيد.

بدأ الوصل الشوط الثاني أكثر نشاطاً، بهدف إدراك التعادل، ولكن "الفهود" تلقوا صدمة قوية بطرد لاعب الوسط، خميس إسماعيل، في الدقيقة 51، بعد حصوله على الإنذار الثاني.

ولم يتأثر أداء الوصل بالنقص العددي، وواصل الضغط على شباب الأهلي، ولكن بدون فعالية هجومية، مما سهل من تعامل دفاعات "فرسان دبي" مع سيطرة "الفهود".

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للوصل، بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو، والتي كشفت عن تدخل بتهور من ماجد ناصر، حارس شباب الأهلي، على لوكاس لاعب الوصل،

وسدد فابيو دي ليما، ركلة الجزاء بنجاح في الدقيقة 80، محرزاً هدف التعادل للوصل، والذي أسعد جماهير الشارقة، بزيادة الفارق مجدداً بين فريقهم وشباب الأهلي