خورفكان يخطف نقطة ثمينة من الوحدة

المصدر: ابوظبي - محمد صادق

عاد فريق خورفكان بنقطة ثمينة من ملعب مضيفه الوحدة بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، اليوم، في ختام مباريات الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي.

وحقق خورفكان تعادله الرابع هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط إلا أنه لا يزال متذيلاً جدول ترتيب المسابقة، فيما واصل الوحدة الذي يعاني في الفترة الأخيرة نزيف النقاط ووصل إلى النقطة الحادية عشرة في المركز الثامن بعدما عجز الفريق عن تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي.

وافتتح الأرجنتيني تيغالي مهاجم الوحدة التسجيل في الدقيقة 16، ونجح رافائيل جوميرس في إدراك التعادل لخورفكان قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني عاد تيغالي ليضع الوحدة في المقدمة مجدداً بهدف من كرة رأسية في الدقيقة 52 ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في الدوري.

وتحسن أداء خورفكان الذي ضغط في الدقائق الأخيرة ونجح عبر البديل فهد حديد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 81 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس العنابي البديل راشد علي.

وفشل الوحدة في الحفاظ على شباكه نظيفة للمباراة التاسعة على التوالي في دوري الخليج العربي الموسم الحالي ليظل الفريق كثاني أضعف خط دفاع في المسابقة.