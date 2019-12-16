غوران: نقطة من الوحدة نتيجة عادلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

وصف الصربي غوران توفيغدزيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي خورفكان التعادل الذي حققه فريقه أمام الوحدة 2-2 على ملعب الأخير في الجولة التاسعة من دوري الخليج العربي بـ "العادل"، مؤكداً أن الحصول على نقطة ورغم وضع الفريق الصعب في مؤخرة جدول ترتيب المسابقة إلا أنه سيمنح اللاعبين الثقة في إمكانية العودة وتغيير وضع الفريق في المرحلة المقبلة.

وقال عقب المباراة:" المباراة شهدت تبايناً في شوطيها بعد أن سيطرة الوحدة على الشوط الأول وواجهنا مشكلة في التنظيم أمام هجوم المنافس، ولكن في الشوط الثاني نجحنا في تصحيح الأخطاء خاصة في الشق الدفاعي وعلى مستوى وسط الملعب، ولعبنا على الهجمات المرتدة وأضعنا فرصاً أكثر من الوحدة".

وأضاف أن كل نقطة في هذه المرحلة مهمة بالنسبة للفريق رغم صعوبة المهمة في ظل احتلال الفريق لمؤخرة الترتيب، معرباً عن ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتائج أفضل في المباريات المقبلة