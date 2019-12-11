راشد بن حميد يتولى ملف المنتخبات

المصدر: دبي - العوضي النمر

بات من المتوقع أن يتولى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس نادي عجمان، رئيس اللجنة الانتقالية المقبلة لاتحاد كرة القدم، ملف المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة نظراً لأهمية هذا الملف وسعياً لتوفير كل الأجواء المناسبة أمام الأبيض لتخطي عقبة الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى كأس العالم 2020 ونهائيات آسيا 2023، حيث يتطلب الأمر اختيار مدرب للمنتخب والمرشح حتى الآن البولندي سكورزا مدرب المنتخب الأولمبي، كما سبق وانفرد «البيان الرياضي».

فيما سيتولى عبدالله ناصر الجنيبي رئاسة رابطة دوري المحترفين ومنصب نائب رئيس اتحاد الكرة، وترشيح صلاح أمين لإدارة ملف الحكام نظراً لخبرته كحكم دولي سابق، كما أنه عضو في لجنة الحكام الأخيرة، ولم تتحدد الرؤية لملف المالية، في ظل تعدد الأشخاص الماليين في اللجنة، حيث يوجد اثنان من الماليين باللجنة الانتقالية هما هشام الزرعوني المدير المالي في المجلس السابق طوال السنوات الثلاث الماضية، وعلى علم تام بالأمور المالية، ويتواجد أيضا عبدالسلام منقوش وهو من الاقتصاديين الذين يملكون خبرة مالية، وكذلك محمد راشد بيات المالي في شرطة الشارقة، وبناء على ذلك لم تتضح الرؤية بالنسبة لملف المسابقات وهو آخر مناصب هشام الزرعوني في المجلس السابق، فيما يتوقع أن يتم إسناد ملف الكرة النسائية إلى أمل بوشلاخ، وسيتولى يوسف حماد وعائشة الطنيجي الملف القانوني ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، وسيتبلور موقف باقي الأعضاء غانم احمد ومحمد راشد بيات وحمد كرم من ملفات العمل باتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة.

آلية الاختيار

وتساءل عدد كبير من الرياضيين والمهتمين عن آلية اختيار أعضاء اللجنة الانتقالية، ويبدو أن الاختيار جاء من خلال المجالس الرياضية وبعض القيادات في الإمارات الأخرى، وتشير المتابعات إلى أن هؤلاء الأعضاء سوف يخضعون للتقييم خلال فترة عمل اللجنة ومدتها 90 يوما قابلة للتجديد، وبناء على ذلك التقييم سيتم اختيار الأعضاء الذين أثبتوا كفاءتهم في العمل وتلك المهمة الصعبة للانضمام إلى قائمة الترشح للانتخابات المقبلة والتي ستجري منتصف العام المقبل للدورة الانتخابية 2020 التي تستمر لمدة 4 سنوات.

وتشير متابعات «البيان الرياضي» أن اللجنة الانتقالية سوف تقوم بتعديل بعض نصوص النظام الأساسي ولوائح اتحاد الكرة بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة، حيث سيتم إعادة منصب نائب ثان لاتحاد الكرة، لكي يتم منح الفرصة لنائب الرئيس عن رابطة المحترفين للتفرغ لمهامه، كما سيتم تعديل نظام وآلية انتخاب مجلس إدارة اتحاد الكرة ليكون من خلال القائمة بدلاً من النظام الفردي، وتضم 4 أعضاء من أندية المحترفين و3 من أندية الأولى وعنصراً نسائياً، مع منح رئيس مجلس الإدارة فرصة اختيار 3 أعضاء، لتدارك أي مناصب متخصصة قد تغفلها العملية الانتخابية.

مخاطبة دولية

خاطب اتحاد الكرة نظيره الدولي والآسيوي بشأن حل الاتحاد بعد استقالة الرئيس و6 أعضاء ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد السبت المقبل، لاختيار لجنة انتقالية تدير العمل خلال 90 يوماً ويجوز تجديدها.

آخر خبر

علم «البيان الرياضي» أن تعديلات سوف تطرأ على بعض أسماء الأعضاء المرشحين للانضمام إلى اللجنة الانتقالية بعد الانطباع السلبي الذي ساد الوسط الرياضي على التشكيل المقترح، وتدور مشاورات مكثفة للاستقرار على الأسماء التي ستطرح على العمومية للاعتماد.

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