عبد الله القاضي: جماعية الأداء سر التميز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشار المستشار عبد الله القاضي، عضو اللجنة القانونية السابق في اتحاد الكرة، إلى ضرورة عمل اللجنة الانتقالية المقبلة لاتحاد الكرة بشكل جماعي خلال فترة مهمتها، من أجل تطوير العمل، لأن العمل الفردي لا يحقق إنجازات ويزيد الإخفاقات.

وقال المستشار عبد الله القاضي إن: ثقتنا كبيرة بشخص الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بأن يعتمد على سياسة العمل الجماعي، والنزول إلى الميدان لكشف واقعه المرير، والسعي لتدارك سلبيات العمل، خاصة أن اتحاد الكرة في حاجة إلى جهد وأفكار الكفاءات الإدارية ذات الخبرة، لأن قلة الخبرة كانت أحد أهم أسباب إخفاق مجلس الإدارة السابق.

وطالب القاضي اللجنة الانتقالية بعدم التأثر بما تثيره السوشيال ميديا التي كانت سبباً في ارتباك المجلس السابق بكثرة الانتقاد وعدم تقديم الحلول، كما طالب الانتقالية بعدم المجاملة في العمل وتطبيق اللوائح على الجميع بدون استثناء.

ملفات مهمة

ويتمنى المستشار عبد الله القاضي أن تمنح اللجنة الانتقالية ملفات المنتخبات والتحكيم والتسويق أهمية قصوى خلال الفترة المقبلة بما يخدم كرة الإمارات.