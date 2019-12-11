عمران عبد الله: نحتاج ورش عمل لتقييم الاحتراف

المصدر: دبي- البيان الرياضي

طالب عمران عبد الله الأمين العام للجنة التنفيذية لكرة الصالات بضرورة تقييم التجربة الاحترافية المستمرة منذ 11 عاما، وتنظيم العديد من ورش العمل المتخصصة بحضور الخبراء والمختصين لتقييم كافة فروع الاحتراف الكروي، ومناقشة السلبيات والإيجابيات، ومن ثم وضع خارطة طريق جديدة تعيد مسار الاحتراف للطريق الصحيح.

إنجازات دولية

وقال عمران عبد الله: للأسف الشديد لا توجد اية إنجازات دولية أو قارية للمنتخبات أو الأندية خلال فترة الاحتراف، والتي شهدت صرفاً مالياً كبيراً مقارنة بسنوات الهواية التي شهدت الإنجازات، مما يشير إلى وجود خلل يتوجب التوقف عنده وتداركه.

وأضاف عمران عبد الله قائلاً: يجب أن تكون هناك مشاورات بين اتحاد الكرة والأندية خلال الفترة المقبلة، والتنسيق فيما بينهم بما يخدم الصالح العام.

وأشار عمران عبد الله إلى ضرورة مراجعة أسماء بعض من سربت أسماؤهم للشارع الرياضي، قائلاً: نأمل تكوين فريق عمل قوي يعيد الهيبة لكرة الإمارات على الصعيدين الدولي والقاري.