4 مواجهات للتعويض وتدارك ما فات

المصدر: دبي - العوضي النمر

يعود قطار دوري الخليج العربي للانطلاقة نحو المحطة السادسة، حيث تنتظر الجماهير نتائج 4 مباريات قوية تسعى خلالها الفرق الثمانية إلى النقاط، ويبقى العنوان الأبرز في المواجهات هو التعويض وتدارك ما فات خلال الجولة الماضية لسبعة أندية.

بينما يسعى الوصل إلى تأكيد الانتفاضة، وتقام مساء اليوم مباريات شباب الأهلي مع عجمان على ستاد راشد في دبي، وكلباء مع بني ياس، والوصل مع حتا، وتختتم المباريات بلقاء الشارقة مع الفجيرة، وتتواصل المباريات يوم غد.

حيث يلتقي الوحدة مع الظفرة، خورفكان مع النصر، وتختتم مباريات الجولة بلقاء الأسبوع بين العين والجزيرة في ديربي ساخن. بداية المباريات اليوم بلقاء الجريحين شباب الأهلي المتطلع لاستعادة الفوز بعد الخسارة من النصر بهدف، ويهدف إلى الفوز ورفع رصيده إلى 13 نقطة ليعود بقوة إلى المنافسة على القمة.

فيما يسعى عجمان إلى تعويض خسارته من الوحدة التي أوقفت رصيده عند 7 نقاط، والعودة بنتيجة إيجابية تعزز من مسيرته. ويشهد ملعب كلباء مباراة مهمة بين أصحاب الأرض وبني ياس . ويتقابل الوصل المنتشي بفوزه على الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف للمرة الأولى هذا الموسم إلى تأكيد الانتفاضة ، فيما يتمنى حتا أن يواصل عروضه المتميزة وإحراج الوصل في ملعبه .

فيما تتجه أنظار جماهير الشارقة متصدر المسابقة برصيد 13 نقطة نحو اللقاء الذي يجمع فريقهم مع الفجيرة، حيث تأمل الجماهير أن تكون استعدادات فريقهم تتناسب مع أهمية المباراة .

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