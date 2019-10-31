الوصل وحتا.. تأكيد الاستفاقة

المصدر: دبي- خالد المهيري - علي الظاهري

يلتقي اليوم على ملعب زعبيل، فريقا الوصل وحتا، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، في لقاء يحاول فيه صاحب الأرض وضيفه، التأكيد على استفاقتهما، بعد أن نجح «الإمبراطور» في تحقيق فوزه الأول، بينما تمكن «الإعصار» من إحراج المتصدر الشارقة، وكاد أن يخطف الفوز عليه، لولا عودة حامل اللقب في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ويدخل «الإمبراطور» بمعنويات مرتفعة، عقب الانتصار الكبير الذي حققه الفريق يوم الأحد الماضي أمام الظفرة، والتي انتهت بنتيجة (3 -1). وأكد مدرب الوصل الروماني لورينت ريجيكامب أن الفريق كان في حاجة إلى الفوز المهم على الظفرة، خاصة أننا مررنا بأوقات صعبة للغاية، متمنيا أن يزيد الانتصار من ثقة اللاعبين في أنفسهم، ليدفعهم إلى تقديم مباراة قوية أمام حتا.

وأضاف قائلاً: (حققنا الفوز فقط في مباراة واحدة بالدوري، وهو لا يتناسب مع قدرات وإمكانات الفريق واللاعبين بالفريق، لكني على ثقة بقدرتهم على الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم وتحقيق الفوز).

وقال ريجيكامب، إن فريق حتا يمتلك مجموعة من العناصر الجيدة، التي قد تسبب المشاكل لأي فريق، لذلك علينا أن نكون حذرين خلال المباراة.

كما تحدث ريجيكامب عن غيابات الفريق قائلاً (محمد البيرق يعاني من آلام في العضلات، وهو ما يعني غيابه عن المباريات لعدة أسابيع، أما فيرناندو غايبور، لا يزال في مرحلة الاستشفاء من إصابة في الكسر في إصبع القدم التي لحقت به).

وأشاد ريجيكامب بالمستوى الكبير الذي قدمه النجم البرازيلي ويلتون سواريز أمام الظفرة، متمنياً أن يستمر النجم على هذا المنوال في كل المباريات.

ومن جانبه، أكد اللاعب أحمد علي، أن مباراة حتا هامة للغاية، خاصة أنها ستكون في زعبيل بين جماهيرنا، لذلك علينا استثمار الوجود الجماهيري، وأيضاً انتصارنا على الظفرة، لكي يعطينا الدافع لتحقيق الفوز اليوم.

جاهزية

وأكد اليوناني كريستوس كونتيس مدرب حتا، أن الوصل يعتبر من الأندية الكبيرة في الدولة، ويقدم أداء كبيراً، خاصة بعد الفوز الأخير على الظفرة بثلاثية، إلا أن انتفاضة «الإمبراطور» الأخيرة، لا تقلق فريقه، نظراً لجاهزية الإعصار للمباراة التي تتطلب التركيز.

وأضاف كونتيس أن حتا استأنف تحضيراته مباشرة بعد مباراة الشارقة الأخيرة، حيث إن المباراتين السابقتين أمام العين والشارقة، لهما أهمية كبيرة، وأصبح اللاعبون لديهم ثقة كبيرة من أجل تقديم أداء أفضل.

وعن معالجة الأخطاء السابقة، قال كونتيس إنه بعد المباراة، يسعى إلى تصحيح الأخطاء مع اللاعبين، والدقائق الخمس الأخيرة، استقبل الفريق فيها هدفين، بسبب عدم التركيز في الوقت القاتل، ويشعر اللاعبون بالمسؤولية حتى صافرة النهاية، موضحاً أن الجهاز الفني حرص على تصويب الجانب السلبي للقاء السابق، وكذلك الحال في جميع المباريات الأخرى.