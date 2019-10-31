شباب الأهلي وعجمان.. مصالحة الجماهير

المصدر: دبي- إيهاب زهدي - عجمان - ياسر قاسم

يلتقي شباب الأهلي وعجمان في السادسة من مساء اليوم، على ملعب استاد راشد في دبي، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، وبطموح مصالحة الجماهير، بعد خسارة كل منهما للجولة الماضية، وتراجعهما بالترتيب في جدول المسابقة. ويدخل «فرسان دبي» المباراة، وفي رصيده 10 نقاط من 5 مباريات.

ولكنه تراجع من المركز الثاني إلى الثالث، بعد الخسارة من النصر بهدف وحيد في الجولة الخامسة الماضية، لتبدأ جماهيره الشعور بالقلق، في ظل الصراع الشرس على قمة الدوري، والتي لا تتحمل خسارة أي نقاط.

من جانبه، أكمل فريق عجمان استعداداته للمواجهة مضيفه، بعد التدريب الأخير الذي أجره مساء أمس، ويطمح الفريق لتصحيح أوضاعه، والعودة لحصد النقاط، بعد أن بقي في رصيد 7 نقاط منذ الجولة الثالثة.

قمة التركيز

شدد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، على أهمية المباراة، خاصة أنها أمام منافس قوي، يؤدي بشكل جيد من بداية الدوري، مطالباً بأن يكون الفريق على أعلى درجة من التركيز، لأن الثلاث نقاط، تمثل أهمية كبيرة للفريق في هذه المرحلة.

وأكد رودلفو، أن الجهاز الفني حريص على مواصلة عمله في تطوير مستوى الفريق، والسعي لتلافي السلبيات، مضيفاً أن حديثه عن الأرقام والإحصاءات الخاصة بالفريق، لا تعني التغاضي عن السلبيات، مشدداً على ضرورة العمل بذات المنهج والاستراتيجية، لعبور المرحلة المقبلة بشكل أفضل.

ثناء

من ناحيته، قلل المدير الفني لفريق عجمان، أيمن الرمادي، من تأثير خسارة فريقه وشباب الأهلي في الجولة الماضية، وقال إن شباب الأهلي يبقى من الفرق الكبيرة، والمنافسة دائماً على الألقاب، وخسارته في مباراة لا تُغير فيه شيء، ولا تقلل من مستواه ومكانته، ونفس الشيء ينطبق على فريقه الذي خسر بشكل دراماتيكي من الوحدة.

وقال إنه ركز على الإعداد الذهني والفني للاعبيه، من بعد الخسارة من الوحدة، مشيراً إلى جاهزية جميع اللاعبين، بما فيهم وليد اليماحي لاعب الطرف الأيسر، الذي نقل للمستشفى أثناء مباراة الوحدة، ووليام أوسو الذي منحه الطبيب راحة يومين بسبب شد عضلي خفيف.





حسين عبد الرحمن: عجمان استعد بشكل مثالي

وعد حسين عبد الرحمن، لاعب وسط عجمان، بتصحيح فريقه ما حدث في آخر مباراتين، وقال إن استعدادهم لمواجهة شباب الأهلي مثالي للغاية، وعلى أفضل ما يكون، وهدفهم تحقيق نتيجة إيجابية، برغم صعوبة المهمة أمام منافس معروف. ونفى عبد الرحمن، وجود أي مشكلة تواجههم في غياب أي لاعب.

وقال إن التأثر الذي حدث في آخر مباراتين بعد إصابة دومبيا ووليد اليماحي على التوالي أمام الظفرة والوحدة، شيء طبيعي من الناحية المعنوية، ولكن فنياً، لا توجد صعوبات في تعويض غياب أي لاعب، خاصة أن عجمان يتميز بأسلوب اللعب الجماعي، لذا، فإن التشكيلة التي يقع عليها اختيار المدير الفني للفريق، ستكون قادرة على تقديم مباراة قوية، وتسعى للفوز بالنقاط الثلاث.



مارياني: شباب الأهلي قادر على تجاوز الخسارة الماضية

وصف السويسري ديفيد مارياني لاعب شباب الأهلي، مواجهة عجمان اليوم، ضمن الجولة السادسة بـ «المهمة»، مطالباً بالعمل على ردة فعل إيجابية، تعيد شباب الأهلي إلى سكة الانتصارات في دوري الخليج العربي، وتمكنه من تقديم أداء جيد وتحقيق الفوز، بعد أن تعرض للخسارة الأولى في الجولة الماضية أمام النصر 0 - 1.

وقال: «الأجانب الموجودون يبذلون كل جهدهم، ولا يبخلون بشيء، والتقييم حالياً غير منطقي، والفريق يؤدي بجماعية، والتقييم يجب أن يكون جماعياً».

وأضاف: «نظرتي إيجابية للمستقبل، والفترة المقبلة، وثقتي في الجهاز الفني واللاعبين كبيرة، ولدينا القدرة على تجاوز الخسارة الماضية، وتحقيق النتائج التي تسعد الجمهور، وتبقينا في قلب المنافسة على درع الدوري».