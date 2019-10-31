كلباء وبنــي ياس.. استعادة التوازن

المصدر: كلباء - محمد فضل - أبوظبي - أحمد عيسى

يتطلع اتحاد كلباء وضيفه بني ياس للفوز بالنقاط وإلى استعادة توازنهما ضمن مباريات دوري الخليج العربي، وذلك عندما يلتقي الفريقان اليوم بملعب الاتحاد في الساحل الشرقي في تمام السادسة مساءً.

ويسعى فريق النمور صاحب الأرض والجمهور إلى استرجاع نغمة الفوز بعد الهزيمة التي مُني بها رجال المدرب الأورغوياني داسيلفا يوم الأحد الماضي أمام الجزيرة بنتيجة 3-2، ويحتل كلباء المركز قبل الأخير بثلاث نقاط فقط جمعها بالفوز على الفجيرة مع تعرض الفريق لأربع هزائم.

وحملت الساعات الأخيرة التي سبقت المباراة أخباراً سارة للجهاز الفني بعد أن قبلت لجنة الانضباط استئناف اتحاد كلباء، والذي ألغيت بموجبه البطاقة الحمراء التي حصل عليها الحارس جمال السراح خلال مباراة الجزيرة.

ارتياح

وأبدى الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء ارتياحه بعودة الحارس جمال السراح لحماية العرين بعد أن تم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام الجزيرة، مرحباً أيضاً بعود اللاعب منصور البلوشي الذي استوفى فترة الإيقاف، وسيكون أحد خياراته خلال مباراة اليوم، لكن المدرب أظهر مخاوفه من عدم شفاء لاعبي فريقه قبيل مواجهة اليوم التي وصفها بأنها تأتي في خانة المباريات المصيرية.

وذلك لاعتبارات كثيرة، منها وجود السماوي على مقربة من مركز كلباء، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه خاضوا مساء الأحد الماضي مباراة ماراثونية أمام الجزيرة ولم يحصلوا على الراحة الكافية كالتي حصل عليها بني ياس.

تصحيح الأخطاء

من جانبه أكد الألماني وينفريد شايفر جاهزية فريقه للقاء بدنياً ومعنوياً، بعد التدريبات التي أجراها الفريق الأيام الماضية، ذاكراً أنه عمل على تصحيح الأخطاء مثل مشكلة اللمسة الأخيرة التي تواجه لاعبيه. وأضاف: من الناحية المعنوية وجدنا دعماً كبيراً من إدارة النادي وأيضاً الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أشكر الجميع على هذا الدعم الذي يسهم في الإعداد والتحضير بشكل جيد للمباريات، ويؤكد أن بني ياس نادٍ كبير، وعائلة واحدة ويد واحدة، وأن الجميع به يعملون لمصلحة النادي.

وشدد مدرب السماوي على أهمية الفرص المتاحة اليوم، ذاكراً أن فريقه يهاجم بشكل جيد، ولكنه لا يستغل الفرص المتاحة، مشيراً إلى أن الفريق نفذ 15 كرة داخل الصندوق من عكسيات في المباراة السابقة ضد خورفكان، ولكن لم تتحول إلى أهداف. وأشاد شايفر بمنافسه، ذاكراً أن اتحاد كلباء فريق جيد ويمتلك عناصر متميزة.

