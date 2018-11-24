«الملك» يعزز الصدارة.. والسعادة لـ «الفخر»

المصدر: متابعة: علي شدهان - محمد فضل - محمد صادق

عزّز الشارقة صدارته لدوري الخليج العربي لكرة القدم بفوز صعب أمس على دبا الفجيرة 3- 2، ضمن الجولة العاشرة، ووصل إلى النقطة 24.



جاءت ثلاثية «الملك» عن طريق سيف راشد «ق 8»، وويلتون مينديز، سجل هدفين«ق 58 و75» ليرفع رصيده إلى 11 هدفاً في المسابقة، وسجل ثنائية دبا إدريس فتوحي من ركلتي جزاء ق «90+1 و90+ 4»، وخاض دبا الشوط الثاني بعشرة لاعبين بعد طرد الأردني ياسين البخيت



وقامت رابطة دوري الخليج العربي بتوزيع جوائز الأفضل في دورينا عن شهر أكتوبر، التي ذهبت للشارقة، ونال عبد العزيز العنبري جائزة أفضل مدرب، وعادل الحوسني جائزة أفضل حارس، وسواريز جائزة أفضل لاعب.



وفي المباراة الثانية حافظ الجزيرة على وصافة الدوري بفوزه على الوحدة 2 - 1 باستاد آل نهيان، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 22 نقطة ليبقي على فارق النقطتين مع الشارقة، فيما واصل الوحدة نتائجه السلبية بعد أن تلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم، سجل ثنائية الجزيرة علي مبخوت (ق 11 ) من ركلة جزاء، وبيريرا (ق 47)، وللوحدة دي سوزا (ق 45 ) من ركلة جزاء.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه علي مبخوت في الوقت بدل من الضائع بعد تدخل عنيف وضرب متعمد لمدافع الوحدة عبدالله الكربي.



وفاز الإمارات على الفجيرة 3 -1 في رأس الخيمة، سجل الثلاثية الفرنسي شيخ دياباتي «ق17 و98»، ووليد عنبر «ق71»، وللفجيرة محمد خلفان «ق57»، وعاد الحكم عادل النقبي إلى «تقنية الفيديو» لاحتساب الهدف الثاني للصقور، واشهر البطاقة الحمراء لفهد خلفان لاعب الصقور للإنذار الثاني، ويلتقي اليوم كلباء مع العين ، والظفرة مع شباب الأهلي ، وبني ياس مع النصر.

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