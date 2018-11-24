كلباء والعين.. المفاجآت واردة

المصدر: كلباء - علي الظاهري ــ العين - طلحة عبدالله

يحل فريق العين ضيفاً ثقيلاً على اتحاد كلباء في الساعة 4:40 دقيقة من مساء اليوم، لحساب الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي، ويتطلع «الزعيم» إلى مواصلة الزحف نحو الصدارة والذي يمتلك 19 نقطة، فيما يسعى «النمور» صاحب المركز الثامن برصيد 11 نقطة إلى تحقيق مفاجأة وعرقلة الضيوف في مهمة الدفاع عن اللقب.

ويدخل اتحاد كلباء اللقاء مكتمل الصفوف بعد عودة المجري جوجاك قادماً من المشاركة مع منتخب بلاده، إلى جانب إمكانية مشاركة حارس عرين «النمور» محمد البيرق الذي غاب عن حراسة المرمى في الجولات السابقة بسبب الإصابة، فيما يفتقد أصحاب الأرض جهود اللاعب يعقوب حسن بداعي الإصابة.

طموح

وصرح الإيطالي فابيو فيفياني مدرب اتحاد كلباء، أن العين بطل الموسم الماضي، ويعتبر من الفرق الكبيرة واحترامه واجب في المباراة، إلا أن عالم كرة القدم لا يعرف المستحيل، مشيراً إلى أن كتيبة «النمور» قادرة على الخروج من المواجهة بنقاط الفوز الثلاث لا سيما وأن اللقاء على أرضهم وبين جماهيرهم.

وشدد فيفياني على صعوبة الجولات المقبلة المتبقية في الدور الأول من البطولة، كما طالب اللاعبين بضرورة الالتزام بمجموعة من النصائح والنقاط، أبرزها المحافظة على التوازن في المستوى والأداء لاسيما وأن مشوار الدوري ما زال طويلاً ويتطلب نفساً عالياً، لافتاً إلى أن المستويات تبدو متقاربة بين الفرق المشاركة في نسخة العام من الدوري.

وأشار مدرب اتحاد كلباء إلى أن الدوري يعود بعد فترة توقف كافية أسهمت في عملية الاستشفاء وعودة اللاعبين المصابين إلى صفوف الفريق، مؤكداً أن الثقة كبيرة باللاعبين من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تخدم هدف الفريق في الوصول إلى النتائج المرجوة قبل نهاية الدور الأول من الدوري.

تحضيرات

وأكمل العين تحضيراته الميدانية بمران أخير أجراه أمس على ملعبه، وبات في كامل جاهزيته الفنية والبدنية قبل أن يغادر لمواجهة مضيفه اتحاد كلباء، وعمد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، المدير الفني للفريق خلال الحصة التدريبية أمس إلى إخضاع اللاعبين لتمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ وتطبيق النواحي الفنية والتكتيكية بهدف تحقيق الانسجام الكامل بين عناصر الفريق بعد عودة اللاعبين الدوليين أخيراً وانضمامهم إلى التدريبات، عقب الفراغ من مشاركتهم مع المنتخب الوطني الذي يستعد لنهائيات الأمم الآسيوية التي تستضيفها الدولة العام المقبل.

غياب

وقال الكرواتي زوران ماميتش، في المؤتمر الصحافي الذي عقده أول من أمس للكشف عن استعدادات فريقه للقاء، إن العين عازم على الفوز وحصد النقاط الثلاث مع كامل الاحترام لطموحات المنافس الذي يلعب بأرضه ووسط جمهوره، لافتاً إلى أنه لم يتسن له الوقت الكافي للإعداد بالصورة المطلوبة للمباراة، بسبب غياب اللاعبين الدوليين عن التحضيرات بالفترة الأخيرة، ومشاركتهم مع المنتخب الوطني.

وقال: المباراة لن تكون سهلة لأن اتحاد كلباء، من الفرق المتميزة على أرضه، وعلينا أن نقاتل ونقدم أفضل ما لدينا من أجل حصد النقاط الثلاث، وهذا يتطلب العمل الجماعي والجدية وتركيزاً منذ بداية اللقاء وحتى نهايته، وإذا أردنا تسجيل الأهداف في مرمى أصحاب الأرض الذين يجيدون أسلوب اللعب الدفاعي، فينبغي التركيز والسرعة، واللعب بقوة والاستفادة من الأخطاء مع الحذر.

وعما إذا كان سيعتمد على عدد من اللاعبين الشباب الذين ظهروا بمستويات متميزة خلال مباريات كأس الخليج العربي السابقة، مع إراحة بعض اللاعبين الدوليين الذين عادوا قبل فترة قصيرة من معسكر المنتخب، أوضح زوران أنه سينظر في الأمر بعد الحصة التدريبية الأخيرة قبل المواجهة لتقييم الموقف والبناء على المعطيات التي تتوفر.

تحضيرات

راموس: الكتيبة الصفراء جاهزة

أكد البرازيلي مايك راموس لاعب اتحاد كلباء، أن الفريق في قمة الجاهزية لمواجهة العين اليوم، وقال إن الكتيبة الصفراء تتطلع إلى تقديم أفضل المستويات أمام حامل اللقب، خاصة بعد التحضيرات الجيدة خلال فترة التوقف الماضية التي كانت خير إعداد لمباريات الدوري المقبلة، معرباً عن أمله أن يقدم الإضافة المرجوة للفريق والعرض المنتظر منه لتحقيق أفضل النتائج في الفترة المقبلة.

وشدد راموس على ضرورة استثمار جميع الفرص في اللقاء والتركيز والابتعاد عن الأخطاء، متمنياً أن يحالف التوفيق الفريق للخروج بنقاط الفوز الثلاث أمام الزعيم العيناوي. ويتوجب علينا من أجل تحقيق هذا الهدف اللعب بجدية وقتالية مع الحذر والتركيز لأن المباراة لن تكون سهلة في مواجهة الليلة أمام فريق كبير بحجم العين.

ثقة

لوكاس: هدفنا حصد النقاط كاملة

أكد البرازيلي كايو لوكاس، لاعب فريق العين جاهزيته وزملائه اللاعبين لمواجهة مضيفهم اتحاد كلباء مساء اليوم على ملعبه وبين جمهوره، موضحاً أنهم راغبون في الظهور بأفضل مستوى وتحقيق الفوز والعودة من هناك بالنقاط الثلاث كاملة وقال: نحن مطالبون بالفوز في المباراة وهذه مسؤولية تقع على عاتقنا كلاعبين.

وعن تألقه الأخير مع الفريق واعتباره إحدى أهم ركائز العين ومفاتيح لعبه، أوضح اللاعب البرازيلي أن العين يلعب بمنظومة جماعية لا تعتمد على لاعب أو اثنين، وبالتالي فجميع اللاعبين يكملون بعضهم، وقال: المهم بالنسبة لي ولكل لاعب بالعين هو تحقيق الفوز بغض النظر عمن يشارك ومن يتألق، ولا أهتم كثيراً بالمكاسب الشخصية بقدر اهتمامي بمساعدة فريقي على تحقيق الانتصارات، وهذا هو الأهم بالنسبة لي ولجميع زملائي اللاعبين.