الظفرة وشباب الأهلي.. طموح مشترك

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى ــ دبي- إيهاب زهدي

يحل الأهلي ضيفاً على الظفرة في الخامسة إلا عشر دقائق من مساء اليوم السبت، على استاد حمدان بن زايد، ضمن الجولة العاشرة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، ويجمع الفريقان طموحاً مشتركاً بالفوز، ولكن لتحقيق هدف مختلف، فشباب الأهلي، يتطلع إلى مواصلة الزحف نحو القمة، ويسعى الظفرة إلى دخول المنطقة الدافئة في ترتيب المسابقة. وضاعف الظفرة من إعداده للمباراة، واستفاد من تجهيز بعض عناصره في منافسة كأس الخليج العربي.

وأكد رازوفيتش صعوبة لقاء اليوم لفريقه، ذاكراً أن المنافس يعتبر واحداً من أفضل فرق دوري الخليج العربي ومنافساً على اللقب، ويمتلك عناصر متميزة تعرف كيف تتحرك في الملعب وتتحكم في المباريات. وأضاف: إذا أردنا الفوز يجب أن نضاعف من مجهودنا بنسبة 100%، شخصياً أحترم شباب الأهلي وأعرف قدراته جيداً لكنني أثق أيضا في فريقي وإمكانية خروجه بنتيجة إيجابية وارد.

وقال مدرب الظفرة إن من إيجابيات المباراة بالنسبة لفريقه مشاركة جميع اللاعبين الأجانب بعد عودة ميليسي ودوس سانتوس من الإصابة، مع جاهزية بقية عناصر الفريق. وشدد رازوفيتش على أهمية الاجتهاد في الجولات المقبلة بداية من مواجهة اليوم لتحسين موقف الفريق في جدول الدوري.

انتفاضة

حقق شباب الأهلي، انتفاضة قوية في مبارياته الأخيرة، ونجح في القفز إلى المركز الرابع في ترتيب دوري الخليج العربي برصيد 16 نقطة، بعد فوزه في الجولة الماضية على فريق الإمارات 2-1، ويملك «فرسان دبي»، طموحاً مشروعاً في إنهاء الدور الأول للمسابقة في ترتيب أفضل من المركز الرابع، وهو ما يتطلب الفوز في جميع المباريات المتبقية من هذا الدور، بداية من لقاء الظفرة، والمعروف بصعوبة التفوق عليه على أرضه.

كما أكد أروابارينا، على أهمية المباراة، وعلى ضرورة تحقيق الفوز فيها، ليستمر الفريق في نهجه التصاعدي، ويحتل مركزاً أفضل، وعلى صعوبة مواجهة الظفرة المنافس القوي، والذي نجح في تقديم مستويات مميزة، ويستحق أكثر من النقاط التي نالها حتى الآن، وقال: «الظفرة سيجتهد ليصعب علينا الأمور».