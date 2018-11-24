بني ياس والنصر.. القفزة الأمامية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى ــ دبي - عدنان الغربي

يبحث بني ياس والنصر عن العلامة الكاملة لتحقيق قفزة أمامية في جدول الترتيب عندما يلتقيان عند السابعة والنصف مساء اليوم في الشامخة، لحساب الجولة العاشرة لدوري الخليج العربي، حيث يحتل أصحاب الأرض المركز العاشر بـ10 نقاط، وقبلهم العميد في المركز التاسع بـ11 نقطة. ويسعى السماوي للعودة إلى سكة الانتصارات بالاعتماد على تشكيلة نموذجية، خاصة أن المباراة على ملعبه ووسط جماهيره.

وتغزل الكرواتي كرونوسلاف جورديتش مدرب السماوي في منافسه، وقال إنه فريق عريق وقوي يلعب كرة قدم جيدة، ونخوض تحدياً جديداً ومختلفاً ضد منافس يتطور مستواه من مباراة إلى أخرى، ويحقق نتائج متميزة تجعله يدخل المباراة بروح معنوية عالية، كل ذلك يؤكد أننا مقبلون على مواجهة قوية، لكن هذا في حد ذاته يعتبر حافزاً ودافعاً كبيراً للاعبين، خاصة أنهم يلعبون على ملعبهم من أجل الفوز وتأكيد قوتهم.

وأكد كرونوسلاف جاهزية السماوي للقاء، بأدائه لعدد من التدريبات مع خوض مباريات منافسة كأس الخليج العربي، وقال: جهزنا بعض العناصر الجديدة التي لم يسبق لها المشاركة في الدوري حتى تتوفر لدينا دائما خيارات عديدة، وحسب ظروف المباراة قد نشرك البعض منهم وكل شئ يخضع للحسابات الفنية، لكن في ذات الوقت لدينا بعض الغيابات مثل أحمد دادا وفواز عوانة وهما لاعبان مميزان غيابهما ليس من مصلحة الفريق، لكننا نثق في بقية العناصر ولن نواجه مشكلة في اختيار التشكيلة المناسبة.

التقدم خطوة

ومن جهته يطمح العميد لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية والتقدم خطوة خطوة إلى المراكز المتقدمة، لاستعادة آماله في المنافسة على المراكز الأولى، ولتعزيز حظوظه في ذلك فهو مطالب بالعودة بالعلامة الكاملة من الشامخة.

ومن المتوقع أن يدفع يوفانوفيتش بحبيب الفردان في التشكيلة الأساسية على خلفية ظهوره اللافت والقوي في المباراتين الأخيرتين ونجاحه في تسجيل ثنائية أمام الظفرة ليشكل مع الفرنسي يوهان كاباي وعامر مبارك أو جاسم يعقوب ثلاثي خط الوسط، إلى جانب كل من البرازيلي صامويل روزا وماركينيوس غابرييل ورأس الحربة الاسباني ألفارو نيغريدو. واعترف يوفانوفيتش بصعوبة المهمة التي تنتظر العميد في الشامخة بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه بني ياس في الجولات السابقة، مؤكداً تميزه بالسرعة وامتلاكه لاعبين متميزين وأصحاب خبرة.