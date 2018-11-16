الإمارات جاهزة لاحتضان النسخة التاريخية لكأس آسيا

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان الرياضي

أكدت اللجنة المحلية العليا المنظمة لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، جاهزية الإمارات لاستضافة أكبر بطولة قارية ونسخة تاريخية غير مسبوقة من كأس الأمم الآسيوية، خلال الفترة 5 يناير - 1 فبراير 2019، وذلك قبل 50 يوماً على انطلاق الحدث الأهم بتاريخ مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأوضحت اللجنة المحلية العليا في تصريحات صحفية، أن الفترة الماضية شهدت عمليات تطوير وتجديد وتوسعة للملاعب الثمانية المعتمدة لإقامة مباريات البطولة، التي ستقام بمشاركة 24 منتخباً، وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير الدولية المتبعة في البطولات العالمية، حيث شملت أعمال التطوير العديد من عمليات التجديد والتشييد والتوسعة في جميع الملاعب، وتضمنت العمليات بناء مقاعد إضافية ومناطق خارجية للجماهير، وتعزيز أنظمة التذاكر ومرافق المطاعم، والواجهات الخارجية والإضاءة والعشب بما يدعم أهداف اللجنة المنظمة في تقديم نسخة استثنائية من البطولة.

أعمال تحضيرية

ومنذ الإعلان عن فوز دولة الإمارات بتنظيم البطولة، انطلقت الأعمال التحضيرية لاستضافة الحدث القاري الكبير، بإشراف مباشر من اللجنة المحلية العليا المنظمة للبطولة، التي قادت العمليات والخطط التنظيمية بوتيرة متقدمة وفق برنامج تحضيري بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الآسيوي، وتمكنت خلال فترة زمنية قياسية من إنجاز مشروعات مهمة وكبيرة ستشكل إضافة كبيرة ومهمة على صعيد استضافة البطولة. ويعد استاد آل مكتوم من أكثر الملاعب التي شهدت أعمال تطوير بنطاق واسع، حيث سيتسع الملعب في حلته الجديدة لـ 15 ألف متفرج بعد زيادة طاقته الاستيعابية بأكثر من 5000 مقعد، فضلاً عن تجهيزه بأحدث تقنيات الأمن والسلامة والإضاءة وفقاً لمعايير ومواصفات الملاعب الأوروبية، كما تمت إضافة مدرجات إضافية في استاد راشد في نادي شباب الأهلي لزيادة سعته من 9400 متفرج إلى 12 ألفاً.

تحديث المدرجات

كما اكتملت أعمال التطوير التي شملت استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وتحديث بعض المدرجات فيه، بما يتوافق مع معايير الأمن والسلامة، بجانب استاد هزاع بن زايد بنادي العين الذي شهد تحديثات محدودة، كما تم تغيير الإضاءة بالكامل في الملاعب التي لم تشهد توسعة على نطاق كبير، وتم الانتهاء من تطوير استاد خليفة بن زايد بالعين واستاد آل نهيان بنادي الوحدة الذي خضع لعمليات تجديد وتوسعة كبيرة. وخضع ملعب الشارقة لتغييرات شبه جذرية بداية من المنصة الرئيسة التي ستكون بصورة فخمة ومميزة، بجانب مدرجين أحدهما مدرج خاص يسع 250 مقعداً، وآخر لـ 150، ومصعد بجانب منصة لممثلي وسائل الإعلام التي تضم 300 مقعد وتجهيزاتهم المختلفة وإضافة 2500 مقعد للمدرجات وزيادة الإضاءة.

فعاليات مجتمعية

كما شهدت الفترة الماضية إطلاق العديد من البرامج المجتمعية الرامية إلى التواصل مع أوسع شريحة ممكنة من أفراد المجتمع لرفع مستوى الوعي والزخم لدى مختلف الجاليات المقيمة حول البطولة، حيث نجح برنامج المهرجان المدرسي في الوصول إلى أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في مختلف مدارس الدولة، الذي استهدف تحفيز الطلاب على التفاعل مع الحدث القاري الكبير، ورفع مستوى الوعي الرياضي والثقافي للطلبة من خلال اطلاعهم على ثقافات مختلفة للدول المشاركة في البطولة، لتجسيد الأثر الإيجابي لاستضافة البطولة على المجتمع المحلي الإماراتي.

تفاعل كبير

كما حظيت مبادرة الاتحاد الآسيوي «هذه رياضتي» بتفاعل كبير من مختلف الأوساط النسائية في الدولة، كما شارك في فعاليتها المهتمات بالرياضة النسائية ومنتخب الإمارات لكرة القدم، واستهدفت المبادرة تحفيز المرأة في جميع أنحاء دولة الإمارات على لعب أدوار مختلفة في كرة القدم وفي مختلف الرياضات الأخرى. وعلى صعيد كرة القدم، شاركت العشرات من فرق الهواة في بطولة سباعيات كرة القدم المجتمعية للهواة، التي تحاكي بطولة كأس آسيا لنشر أهداف البطولة في مختلف المجتمعات على صعيد الدولة، حيث أتاحت لهواة كرة القدم اللعب باسم منتخبات بلادهم ضمن 24 فريقاً يمثلون المنتخبات الآسيوية المشاركة في بطولة كأس آسيا.

اكتمال التحضيرات

من جهته، أكد عارف حمد العواني مدير بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019» اكتمال كل التحضيرات التنظيمية للبطولة من حيث جاهزية ملاعب المباريات والتدريبات ومواقع إقامة الوفود وبعثات المنتخبات المشاركة والوفود الإعلامية، والخطط الأمنية وشبكة النقل والمواصلات والمتطوعين، إضافة إلى الحملات الترويجية التي تستهدف تحقيق الزخم الجماهيري للبطولة وتحفيز مجتمع الإمارات بعموم شرائحه للتفاعل مع البطولة القارية.

نهج القيادة

وتابع العواني: سائرون بنهج قيادتنا الرشيدة لكسب رهان التحديات في تقديم نسخة تاريخية استثنائية بكل المقاييس في ظل توافر أفضل المنشآت الرياضية والملاعب المميزة ذات الطراز العالمي الفخم، بجانب البنى التحتية المتكاملة، إضافة إلى ذلك ستمثل البطولة محطة مهمة من محطات ترسيخ ريادة الدولة عالمياً وعكس النموذج الحضاري والتعايش بسلام ومحبة وتسامح بين مختلف الثقافات ومكونات مجتمع الإمارات، وفقاً للنهج والرسالة السامية التي تتبناها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادتها الرشيدة.

محطة متميزة

ومن جانب آخر، قال داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم: «وصلت مسيرة البطولة إلى محطة مميزة، تتوجه فيها أنظار جميع عشاق كرة القدم في القارة الصفراء نحو دولة الإمارات، خاصة مع ارتفاع نسق الحماس والاستعدادات والتحضيرات، وعلى مدار السنوات الأربع الماضية بذلت اللجنة العليا المحلية المنظمة جهوداً مخلصة للاستعداد لصافرة انطلاق البطولة، وقبل أيام معدودة من هذا التحدي، نجدد ثقتنا في قدرة دولة الإمارات على تقديم نسخة تتجاوز كل التوقعات وتحقيق أهداف البطولة، كما نؤكد تعاوننا الكامل معها لبلوغ هذا الهدف».

خدمات

أكملت اللجنة المنظمة كل متطلبات نجاح البطولة وتميزها في جميع الخدمات وعلى كل المستويات، حيث الأمن والسلامة، والمعايير الفنية والتقنية والأمنية، والتغطية التلفزيونية والإعلامية، والتسويق، وكل الجوانب التنظيمية.

7000

تخطت طلبات الانضمام لبرنامج المتطوعين العدد المطلوب والمقدر بـ 7000 متطوع في مختلف مجالات التطوع للبطولة، وبما يعكس مدى التزام المجتمع الإماراتي بثقافة التطوع، ودعم الفعاليات التي تنظم في الدولة، والإسهام في إنجاحها تنظيمياً. دبي - البيان الرياضي

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