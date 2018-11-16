عبيد هبيطة: تجربة قوية ومفيدة للاعبين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قال عبيد هبيطة مدير منتخبنا الأولمبي، إن تجربة بوليفيا اليوم تعتبر من المباريات القوية والمفيدة للاعبين، للعديد من الأسباب، منها أنها أول مباراة للمنتخب أمام الجماهير بعد فترة من التجارب التي أقيمت خارج البلاد، ونأمل أن تحظى المباراة بحضور جماهيري يتواكب مع أهميتها، من أجل دعم الفريق وزيادة حماس اللاعبين، كما أنها تجربة قوية خاصة أن المنتخب الضيف من المنتخبات القوية في أميركا الجنوبية، وصاحب تصنيف متميز عالمياً، مما يعني توفير احتكاك جيد للاعبين خاصة للعناصر الواعدة التي سيمنحها المدرب فرصة اللعب.

وأوضح مدير منتخبنا الوطني: أن المباراة تعتبر فرصة أمام اللاعبين الذين سيشاركون فيها، حيث سيحاول كل لاعب إثبات تواجده وأحقيته باللعب في صفوف المنتخب خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل تعدد حالات الإصابة بالفريق، خلال الفترة الماضية، والحمد لله تأتي التجربة والفريق مكتمل الصفوف بالنسبة للعناصر المتواجدة بقائمة الفريق الحالية، ونأمل أن تحقق تلك المباراة الاستفادة الفنية المرجوة منها.

وأضاف: نحن لا ننظر إلى النتائج في مثل تلك التجارب، قدر نظرتنا للأداء خلال زمن المباراة، وحسن تنفيذ اللاعبين للمهام المكلفين بها، لذلك نأمل أن يخوض اللاعبون المباراة بتركيز عالٍ وتقديم أداء قوي.