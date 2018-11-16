الـ«فار» يدعم 7 مباريات حاسمة في النهائيات

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان الرياضي

تحظى المباريات الحاسمة في نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات بدعم قوي على مستوى التحكيم، من خلال اعتماد تطبيق نظام الفيديو المساعد VAR اعتباراً من الدور ربع النهائي، بعد قرار لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد تطبيق هذا النظام.

وتضم قارة آسيا مجموعة من أفضل الحكام في العالم، وسوف يحظى الحكام بدعم إضافي من خلال نظام الفيديو المساعد، خلال كأس آسيا في ربع النهائي وقبل النهائي، إلى جانب المباراة النهائية. وبالتالي سيتم استخدام نظام الفيديو المساعد في سبع مباريات تقام على أربعة ملاعب، هي ستاد مدينة زايد الرياضية، وستاد محمد بن زايد، وستاد هزاع بن زايد، وستاد آل مكتوم.

تطبيق النظام

وسوف يتم تطبيق هذا النظام بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم IFAB، إلى جانب الشركة الرائدة عالمياً في تزويد نظام VAR، حيث سيكون تطبيق هذا النظام إضافة جديدة لأكبر وأفضل نسخة في تاريخ نهائيات كأس آسيا، التي تضم 24 منتخباً من كل أرجاء قارة آسيا.

وقال داتو ويندسور جون أمين عام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعد اجتماع لجنة الحكام في الاتحاد يوم الخميس في كوالالمبور: نحن ممتنون للاتحاد الدولي لكرة القدم والمجلس الدولي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا، على دعمهم الكبير من أجل المساعدة على تطبيق نظام الفيديو المساعد في كأس آسيا.

عمل كبير

وأضاف جون: قرار تطبيق نظام الفيديو المساعد اتخذ بتاريخ 26 سبتمبر، وهذا كان يعني ضرورة القيام بعمل كبير، من أجل ضمان تطبيقه في البطولة اعتباراً من الدور ربع النهائي. وأوضح: نحن محظوظون في قارة آسيا بتواجد حكامنا ضمن الأفضل في العالم، الحكم الإيراني علي رضا فغاني أدار مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2018 في روسيا، كما أدار نهائي كأس العالم للأندية.

ويأتي قرار تطبيق نظام الفيديو المساعد بالتوافق مع تطبيق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تطبيق النظام اعتباراً من الدور ربع النهائي، في حين طبق اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) نظام الفيديو المساعد في كأس ليبرتادورس للأندية اعتباراً من الدور ربع النهائي.