الوصل يعبر الإمارات.. والصدارة للجزيرة

المصدر: Ⅶ دبي - عز الدين جاد الله

تصدّر فريق الجزيرة دوري الخليج العربي لكرة القدم بالنقطة العاشرة بفوزه أمس على عجمان 5 - 1، وحقق الوصل فوزاً صعباً على الإمارات 2 - 1، في لقاء الفريقين على ملعب الفهود بزعبيل، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري.

سجل كايو الهدف الأول للوصل في الدقيقة 74، وأضاف البديل ناصر محمود الهدف الثاني «ق 86»، بينما سجل هدف الصقور البديل حسام لطفي في الدقيقة «80»، ورفع «الإمبراطور» رصيده إلى «7» نقاط مرتقياً إلى المركز الخامس وتجمد الإمارات عند النقطة الثالثة في المركز العاشر.

وشهدت المباراة طرد لاعب الإمارات عامر عمر للإنذار الثاني بعد تداخل عنيف مع لاعب الوصل فينيسيوس ليما «ق 70».

ولم يتمكن الفريقان من تسجيل أي أهداف، وانتهى الشوط الأول سلبياً على الرغم من المحاولات الوصلاوية لهز الشباك التي لم تثمر عن شيء، وعمد لاعبو الإمارات إلى إغلاق الدفاع واللعب على الكرات المرتدة.