الجزيرة يجتاز عجمان ويعتلي صدارة الدوري

المصدر: Ⅶ عجمان - ياسر قاسم

لم يجد الجزيرة صعوبة تذكر في تحقيق فوز كاسح على مضيفه عجمان بنتيجة 5-1، في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس باستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان، في انطلاقة الجولة الرابعة لدوري الخليج العربي، ليعتلي الجزيرة صدارة الدوري مؤقتاً برصيد 10 نقاط وبقي عجمان مع نقاطه الـ3.

ودفع عجمان ثمن أخطاء لاعبيه الفردية والطرد في الشوط الثاني، فرغم البداية القوية لعجمان الذي تهيأت له فرصة ذهبية لافتتاح التسجيل مبكراً عن طريق مامي تيام، وهو في مواجهة الحارس علي خصيف، لكنه تباطأ في التسديد، وبعد أقل من دقيقة لهذه الفرصة تمكن علي مبخوت من افتتاح التسجيل للجزيرة «ق 6»، مستغلاً تمريرة خاطئة من محمد الشحي للحارس علي الحوسني، سبقه إليها علي مبخوت المنفرد فراوغ الحارس وسدد بسهولة في المرمى.

سيطرة الجزيرة

وكان لهذا الهدف أثره في تحويل سيطرة اللعب للجزيرة، وفي المقابل كثرت الأخطاء في فريق عجمان خاصة في خط الوسط فتأثر خط هجوم الفريق واعتمد على المحاولات الفردية من ستانلي وتيام، واستمر في وسط الملعب معظم فترة الشوط الأول، ووضح تأثر الفريقين من الطقس الرطب، وفي الوقت الذي كانت تسير فيه مجريات الشوط الأول لنهايته، نجح الغاني أرنست أسانتي في إضافة الهدف الثاني للجزيرة «ق 43»، من تسديدة يسارية قوية سكنت المرمى على يمين الحارس علي الحوسني، وكان بمثابة هدف تأمين الفوز، لينتهي الشوط الأول بتقدم الجزيرة 2-صفر.

سيناريو مشابه

فطن المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي قبل انطلاقة الشوط الثاني، لضعف خط الوسط في فريقه فأجرى تبديلاً مزدوجاً، بدخول محمد الخديم وحسين عبدالرحمن بدلاً من محمد الشحي ومحمد هلال، في محاولة لتصحيح الوضع وتقليص الفارق على أقل تقدير، وتحسن الأداء نوعاً من جانب الفريق «البرتقالي»، لكنه لم يشكِّل خطورة تذكر، باستثناء فرصة اتيام التي احتسبها الحكم محمد عبدالله ركلة جزاء، ثم تراجع عنها بإشارة من مساعده حسن المهري لوجود حالة تسلل، ولم ينتظر الجزيرة كثيراً ليسيطر على الوضع تماماً، لاسيما بعد نيل البرازيلي فاندر فييرا البطاقة الصفراء الثانية وخروجه مطروداً، بعد أن احتكم الحكم لتقنية «الفار» للكشف عن مخاشنته للاعب محمد جمال وهما على الأرض.

الهدف الثالث

ولم تمض دقيقة واحدة على النقص العددي لفريق عجمان، حتى أضاف الجزيرة الهدف الثالث «ق 67»، من لعبة رأسية للمدافع خليفة الحمادي على يسار الحارس علي الحوسني، وواصل الجزيرة سيطرته على المباراة مع تراجع واضح لعجمان حتى نجح البرازيلي ليوناردو بيريرا في إضافة الهدف الرابع بتسديدة قوية من خارج الصندوق.

واجتهد عجمان للتماسك والخروج بأقل الخسائر، وأجرى مدربه تبديلاً ثالثاً بدخول عبدالله مال الله بدلاً عن النيجيري ستانلي، ونجح الفريق من أول هجمة بعد التبديل في الوصول لمرمى علي خصيف عن طريق المغربي عادل هرماشي الذي تلقى تمريرة رأسية من حسن زهران فسدد بقوة من داخل الصندوق «ق 79»، ورد الجزيرة سريعاً بهجمة منظمة أنقذها الحارس الحوسني، لكن خلفان مبارك عاد ووضع بصمته مضيفاً الهدف الخامس بتسديدة قوية على يسار الحارس «85»، لتنتهي المباراة بفوز الجزيرة 5-1.