ريجيكامب: أتمنى أن نلحق أول خسارة ببني ياس

المصدر: Ⅶأبوظبي - محمد صادق، أحمد عيسى

وصف الروماني لورينت ريجيكامب المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، مواجهة فريقه مع بني ياس غداً الخميس، على ملعب السماوي بالشامخة، في إطار الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي بـ«الصعبة» أمام فريق لم يخسر أية مباراة في الدوري حتى الآن، مؤكداً أن الوحدة مطالب بخوض المباراة بتركيز عال وإصرار أكبر من الذي خاض به مباراة الوصل التي حقق فيها الفوز برباعية.

وقال في حديثه عن استعدادات فريقه للمباراة: «بني ياس لم يخسر حتى الآن وحقق نتائج إيجابية ضد فرق قوية، وآمل أن تكون خسارته الأولى أمام الوحدة، ولكن تحقيق هذا الأمر يتطلب أن نلعب بمنتهى الجدية في ظل صعوبة المباراة، خصوصاً وأن بني ياس سيعتمد على تأمين دفاعاته وهو ما يفرض علينا استغلال الفرص بالشكل الأمثل من أجل تحقيق الفوز».

مستوى عال

وأضاف أن نتائج الفريق والمقرونة بأداء عالي المستوى من شأنه أن يمنح الثقة للاعبين وينعكس بشكل إيجابي على الفريق، مشيراً إلى معرفته الجيدة باللاعبين، وأنه على يقين بعدم تأثر اللاعبين سلبياً بالمشوار الإيجابي من بداية الموسم وعدم التعرض للثقة الزائدة، خصوصاً وأن الجميع يتمتع بالجدية ويريد الفوز من أجل تحقيق الهدف الرئيس بالتتويج بالبطولة.

وعما إذا كان قد تحدث مع البرازيلي ليوناردو بسبب الاتهامات التي تعرض لها اللاعب بالاستعراض أمام المنافسين لا سيما بعد تعرضه للضرب من جانب ليما لاعب الوصل أوضح ريجيكامب: «قلت بعد مباراة الوصل إنني لا أعتقد أن ليوناردو يستعرض مهاراته لاستفزاز المنافسين لأنه لاعب مهاري وهذا هو أسلوبه في اللعب، ولا يتعمد استفزاز الفريق المنافس، هناك لاعبون يفعلون نفس الشيء، ولكن أخطر من إبراز المهارات أن يتعرض لاعب لكسر قدمه في الملعب، ففي بعض الحالات في مباراتنا الأخيرة مع الوصل تعرض عدد من اللاعبين لاحتكاكات قوية، ولذلك هذه الأمور أخطر من أن يحاول لاعب المراوغة».

فريق متوازن

ومن جهته، صف كرونوسلاف جوريتش مدرب بني ياس، منافسه الوحدة بالفريق المتوازن في دفاعه وهجومه، بجانب توازنه في مستوى عناصره الوطنية والأجانب، ذاكراً أن هذا التوازن جعل منه فريقاً قوياً، وأضاف: تابعت الوحدة جيداً في مباراته الأخيرة ضد الوصل، وأيضاً شاهدته في الجولات السابقة، ربما نتفق على أنه واحد من أفضل فرق الدوري، وأنا أحترمه جداً، باعتباره خصماً قوياً لكن أيضاً بني ياس فريق جيد وبه عناصر متميزة ويلعب كرة قدم جميلة، وبإمكانه أن يقدم مباراة جيدة ضد خصمه القوي.

رغبة الفوز

وكشف كرونوسلاف عن رغبته في تحقيق الفوز، ذاكراً أنه ولاعبيه لا يفكرون في نتيجة التعادل أمام أي خصم، ويلعبون دائماً بهدف نيل النقاط الثلاث، وقال: قوة الوحدة لا تمنعنا أن نفكر في الفوز، هذا هدفنا من المباراة وسنعمل على استغلال الفرص المتاحة مع اللعب المتوازن، أيضاً هدفنا أداء كرة قدم تمتع كافة الجماهير، خصوصاً أننا قدمنا مستوى جيداً في الجولات السابقة وبالتالي لا بد أن نمضى إلى الأمام.

وعن مشكلة غياب التركيز التي تواجه بعض لاعبي بني ياس قال كرونوسلاف إن التركيز يتم اكتسابه عبر خوض المزيد من المباريات، مبيناً أن هذه الأشياء لا تكتسب بالتدريبات وإنما في المباريات فقط. أشار مدرب السماوي إلى عودة فيصل الخديم لاعب الارتكاز إلى قائمة الفريق بعد استيفائه عقوبة الإيقاف لمباراتين، ذاكراً أن عودته تشكل إضافة كبيرة للفريق في المرحلة المقبلة لأنه صاحب إمكانات فنية عالية، بالمقابل قال كرونوسلاف إنه ما زال يفتقد خدمات مبارك المنصوري المدافع الأيسر الذي يخضع للعلاج حالياً.

دعوة

حرص كرونوسلاف على تقديم الدعوة لجماهير السماوي للحضور والتشجيع في لقاء الغد، ذاكراً أن فريقه يقدم مستويات جيدة لكنه يحتاج فقط إلى مساندة الجماهير.

صفوف العنابي مكتملة

اكتملت صفوف فريق الوحدة بعودة المدافع حمدان الكمالي للتدريبات، وذلك عقب شفائه من الإصابة التي كان قد تعرّض لها بالتواء في كاحل القدم، التي غيبته عن مباراة العنابي مع الإمبراطور في الجولة الماضية.

وشارك اللاعب في تدريبات الفريق، إلا أن أمر مشاركته قد يكون محل شك في ظل جاهزية جميع عناصر الدفاع خصوصاً بعد عودة أحمد راشد الذي قدم أداءً قوياً في مباراة الوصل الماضية، بالإضافة إلى جاهزية سالم سلطان، إذ بات لدى المدير الفني ريجيكامب حرية أكبر لاختيار التشكيلة الأفضل بناء على جاهزية اللاعبين. وقال ريجيكامب إن جاهزية جميع العناصر أمر إيجابي بالنسبة للفريق في ظل المنافسة بين كل اللاعبين من أجل حجز مكان في التشكيلة الأساسية. أبوظبي - البيان الرياضي

المحرمي: مباراة الغد اختبار قوي

أوضح حسن المحرمي متوسط دفاع بني ياس الشاب، والمتألق في الموسم الحالي ضمن عناصر التشكيلة الأساسية، أن مباراة الوحدة غداً تعتبر أكبر تحد لفريقه منذ بداية الموسم، وأنها تمثل اختباراً حقيقياً لقدرات فريقه. وأضاف: قوة الوحدة تزيد من حماس وإصرار كل زملائي اللاعبين لتقديم مستوى متميز والخروج بنتيجة إيجابية، لعبنا الجولات السابقة أيضاً مع أندية كبيرة ونجحنا في تحقيق 3 تعادلات، وسنلعب اليوم بقوة مضاعفة، حتى نحافظ على السمعة الطيبة التي اكتسبها الفريق باجتهاد زملائي اللاعبين تحت قيادة الجهاز الفني. وعبر المحرمي عن سعادته بالدفاع عن قميص بني ياس في الجولات السابقة، ذاكراً أنه يسعى لأن يكون على قدر الثقة التي وجدها من مدربه وكل أفراد الفريق، وتمنى المحرمي أن ينجح السماوي في مواصلة مسيرة نتائجه الإيجابية. أبوظبي - البيان الرياضي