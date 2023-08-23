ثورة تصحيح في الوداد والرجاء بعد موسم صفري

المصدر: رويترز

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اضطر الوداد لتغيير جلده تحت ضغط الجماهير بعد فقدان لقبي الدوري المغربي ودوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي، إذ استعان بالمدرب عادل رمزي بفلسفته الهولندية وأبرم العديد من الصفقات، كما جدد عقد الظهير الدولي يحيى عطية الله.

وتعرض الوداد لانتقادات لاذعة عقب خسارة دوري المحترفين لصالح الجيش الملكي، الذي استعاد اللقب بعد غياب 15 عاما في اليوم الأخير للمسابقة، كما أهدر تقدمه في النهائي الأفريقي على أرضه ليخسر أمام الأهلي المصري.

ولوح رئيس الوداد سعيد الناصري بالاستقالة قبل أن يتراجع ليقود عملية إصلاح شاملة.

وتعاقد مع رمزي الذي ترك تدريب الفريق الرديف لأيندهوفن الهولندي لإحياء أمجاد النادي المنتمي للدار البيضاء.

وأعاد بناء التشكيلة بضم المهاجم الليبي حمدو الهوني من الترجي التونسي، والمهاجم الشرقي البحري والمدافع حمزة الركراكي من نهضة بركان، والثنائي الجزائري إلياس شتي وزكريا دراوي، واستعار المهاجم منتصر لحتيمي من طرابزون سبور التركي، بجانب أسامة محروس والحارس هشام مفتاح والمدافع نبيل مرموق.

وفي المقابل غادر نجمه صانع اللعب أيمن الحسوني إلى معيذر القطري، ورحل أيضا رضا الجعدي وبديع أوك وحميد أحداد والليبي مؤيد اللافي وجلال الداودي.

ورغم الخروج من دور المجموعات بالبطولة العربية في السعودية قال رمزي إنه استفاد من المشاركة لدراسة إمكانات اللاعبين استعدادا للموسم الجديد الذي ينطلق بعد غد الجمعة.

ويبدأ الوداد الموسم بمواجهة قوية أمام الفتح الرباطي الأربعاء المقبل لانشغال منافسه بالدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأمل رمزي (46 عاما)، مهاجم منتخب المغرب وأيندهوفن السابق، في أن يحظى بالاستقرار في مشروعه بعد أن بدل الوداد أربعة مدربين في الموسم الصفري الماضي، بدءا بالحسين عموتة، مرورا بالتونسي مهدي النفطي والإسباني خوان كارلوس جاريدو وحتى البلجيكي سفين فاندنبروك.

* تسوية ديون

اعتبر غريمه الرجاء المثقل بالديون رفع الإيقاف عن قيد اللاعبين الجدد إنجازا في حد ذاته، بعد أن ابتعد عن المنافسة في الدوري بالموسم الماضي واكتفى بالمركز الخامس، كما خسر نهائي كأس العرش أمام نهضة بركان.

ونجح مجلس الإدارة الجديد بقيادة محمد بودريقة في تسوية بعض المشاكل المالية، وتعاقد مع المدرب الألماني يوزف تسينباور، وهو المدرب الأوروبي الوحيد بالمسابقة في الموسم الجديد.

ورغم الأزمة المالية تعاقد الرجاء مع عدة لاعبين، أبرزهم مهاجم منتخب مصر السابق عمرو وردة، رغم أنباء فسخ عقده لأسباب مرضية، ولاعب الوسط المهدي مبارك المعار من العين الإماراتي والحارس محمد باعيو والجناح آدم النفاتي من الجيش الملكي، ولاعب الوسط هاشم دومينجو من ماميلودي صن داونز.

ورحل عن صفوفه سفيان بنجديدة إلى ستاندار لياج البلجيكي، ومحمود بنتايك إلى سانت إيتيين الفرنسي، بجانب زكريا حدراف وأسامة سوخان وعبد الإله مدكور وعبد الإله الحافظي.

وفي غياب لاعبيه الجدد تصدر الرجاء مجموعته في البطولة العربية قبل أن يخرج من دور الثمانية أمام النصر السعودي المتوج باللقب لاحقا.

ويبدأ الرجاء، الذي لم يفز باللقب منذ 2020، مشواره أمام جاره يوسفية برشيد يوم الأحد المقبل.

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