ينطلق الجمعة .. حقائق مهمة حول الدوري المغربي لكرة القدم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:
ت + ت - الحجم الطبيعي

‭ ‬ينطلق دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعد غد الجمعة ، فيمايلي حقائق مهمة عنه.

  • سجل الفائزين بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم منذ عام 1990.

2023: الجيش الملكي
2022: الوداد
2021: الوداد
2020: الرجاء
2019: الوداد
2018: اتحاد طنجة
2017: الوداد
2016: الفتح الرباطي
2015: الوداد
2014: المغرب التطواني
2013: الرجاء
2012: المغرب التطواني
2011: الرجاء
2010: الوداد
2009: الرجاء
2008: الجيش الملكي
2007: أولمبيك خريبكة
2006: الوداد
2005: الجيش الملكي
2004: الرجاء
2003: حسنية أغادير
2002: حسنية أغادير
2001: الرجاء
2000: الرجاء
1999: الرجاء
1998: الرجاء
1997: الرجاء
1996: الرجاء
1995: النادي المكناسي
1994: أولمبيك البيضاوي
1993: الوداد
1992: الكوكب المراكشي
1991: الوداد

مباريات الجولة الافتتاحية للدوري المغربي

‭ ‬فيما يلي مباريات الجولة الأولى لموسم دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.

  • الجمعة 25 أغسطس:

المغرب الفاسي - المغرب التطواني

  • السبت 26 أغسطس:

أولمبيك أسفي - ‭ ‬حسنية أغادير
اتحاد تواركة - ‭ ‬نهضة الزمامرة

  • الأحد 27 أغسطس:

اتحاد طنجة ‭ ‬- ‭ ‬شباب السوالم
يوسفية برشيد - ‭ ‬الرجاء
نهضة بركان‭ ‬ - مولودية وجدة

  • الأربعاء 30 أغسطس:

الجيش الملكي - شباب المحمدية

​اقرأ أيضا:

الدوري المغربي.. نجاحات المنتخب تبشر بموسم مثير للدوري المحلي

طباعة Email
↑ أعلى