ينطلق الجمعة .. حقائق مهمة حول الدوري المغربي لكرة القدم
ينطلق دوري المحترفين المغربي لكرة القدم بعد غد الجمعة ، فيمايلي حقائق مهمة عنه.
- سجل الفائزين بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم منذ عام 1990.
2023: الجيش الملكي
2022: الوداد
2021: الوداد
2020: الرجاء
2019: الوداد
2018: اتحاد طنجة
2017: الوداد
2016: الفتح الرباطي
2015: الوداد
2014: المغرب التطواني
2013: الرجاء
2012: المغرب التطواني
2011: الرجاء
2010: الوداد
2009: الرجاء
2008: الجيش الملكي
2007: أولمبيك خريبكة
2006: الوداد
2005: الجيش الملكي
2004: الرجاء
2003: حسنية أغادير
2002: حسنية أغادير
2001: الرجاء
2000: الرجاء
1999: الرجاء
1998: الرجاء
1997: الرجاء
1996: الرجاء
1995: النادي المكناسي
1994: أولمبيك البيضاوي
1993: الوداد
1992: الكوكب المراكشي
1991: الوداد
مباريات الجولة الافتتاحية للدوري المغربي
فيما يلي مباريات الجولة الأولى لموسم دوري المحترفين المغربي لكرة القدم.
- الجمعة 25 أغسطس:
المغرب الفاسي - المغرب التطواني
- السبت 26 أغسطس:
أولمبيك أسفي - حسنية أغادير
اتحاد تواركة - نهضة الزمامرة
- الأحد 27 أغسطس:
اتحاد طنجة - شباب السوالم
يوسفية برشيد - الرجاء
نهضة بركان - مولودية وجدة
- الأربعاء 30 أغسطس:
الجيش الملكي - شباب المحمدية
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