الجيش الملكي يبحث عن إنجاز نادر بدون سليم وعموتة

المصدر: رويترز

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أصبح الجيش الملكي ثاني أكثر أندية المغرب تتويجا بلقب الدوري المحلي، بعد الوداد، عقب كسر التعادل مع الرجاء البيضاوي في الموسم الماضي، برصيد 13 لقبا، لكن نجاحاته كانت على فترات متباعدة باستثناء هيمنته في ستينات القرن الماضي.

وحرم الجيش الملكي منافسه الوداد من تحقيق اللقب للعام الثالث على التوالي وتعزيز رقمه القياسي (22 لقبا) بطريقة درامية في اليوم الأخير من الموسم الماضي.

ويدخل الجيش الملكي الموسم الجديد، الذي ينطلق بعد غد الجمعة، من أجل الدفاع عن لقبه لأول مرة في عصر دوري المحترفين، ويتعين عليه خوض التحدي بدون لاعبه البارز رضا سليم، والمدرب حسين عموتة.

وسجل سليم هدف تتويج الجيش الملكي بلقب الموسم الماضي من ركلة جزاء في الوقت القاتل باليوم الأخير من الموسم أمام اتحاد طنجة، لينهي الموسم برصيد 11 هدفا محتلا المركز الثاني بترتيب هدافي المسابقة.

وانتقل المهاجم المغربي إلى الأهلي المصري بطل أفريقيا هذا الصيف، بينما غادر عموتة ليقود منتخب الأردن بعد نجاحه في مهمته القصيرة مع الجيش الملكي.

واستعان الجيش الملكي بمدرب آخر يتمتع بخبرة أفريقية، وهو التونسي نصر الدين النابي، استعدادا للمنافسة في دوري الأبطال بعد غياب طويل.

وقاد النابي يانج أفريكانز التنزاني إلى نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية في الموسم الماضي، ودرب الهلال والمريخ في السودان والإسماعيلي المصري سابقا.

وجدد الجيش الملكي تشكيلته بضم العديد من اللاعبين مثل الحارس الدولي المهدي بن عبيد والمهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو، والمدافع الكونجولي ميسي دارنيل.

ويبدأ الجيش الملكي رحلة الدفاع عن اللقب أمام شباب المحمدية يوم الأربعاء.

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