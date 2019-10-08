الهلال السعودي يتقدم بثبات وإنذار مبكر من الأهلي المصري

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

يواصل الهلال السعودي تقدمه بثبات نحو توسيع الفارق في الصدارة مع بقية الأندية المطاردة له في الدوري السعودي، بعد أن زاد الفارق بينه وصاحب المركز الثاني الوحدة إلى 4 نقاط، عقب فوزه الكبير على مضيفه الاتفاق 4 - 1، في الوقت الذي واصل فيه العدالة الصاعد رحلة التراجع عقب تلقيه الخسارة مجدداً، ليتوقف رصيده عند 7 نقاط محتلاً المركز التاسع، بينما كان قد احتل المركز الثاني قبل 3 جولات، وعرفت الجولة أيضاً صعود الأهلي إلى المركز الثالث بعد فوزه بثلاثية نظيفة خارج أرضه على الفيحاء.

ويبدو أن الأهلي المصري عازم على إبقاء اللقب في خزائنه بعد بداية قوية جداً للموسم توجها بفوزه الكبير على مضيفه أسوان 5 - 1 ليصل إلى النقطة التاسعة من 3 مباريات، متقدماً بفارق نقطتين على بيراميدز والمقاولون والزمالك.

بينما استغل الفلاح الصاعد غياب المريخ وتعثر الهلال، ليتصدر الدوري السوداني برصيد 9 نقاط من 4 مباريات، وهو العدد نفسه للمباريات التي لعبها الهلال الذي يحتل المركز التاسع برصيد 6 نقاط، ويبقى المريخ الذي يحتل حالياً المركز الثامن، هو الفريق الوحيد الذي يمكن أن يبعد الفلاح عن صدارة الترتيب إذا تمكن المريخ من الفوز في مباراتيه المؤجلتين، حينها سيصل رصيده إلى 12 نقطة.

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