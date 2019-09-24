الأرض تعاند أصحابها في السعودية.. والمغرب التطواني يتصدر

المصدر: إعداد- مجتبى فاروق

سيطرت ظاهرة «غضب الأرض» على الجولة الرابعة من الدوري السعودي، فمن أصل 7 مباريات كان الانتصار للضيوف في 5 مباريات، وعرفت الجولة التعادل في مباراة واحدة، بينما كان الفائز الأكبر هو العدالة الصاعد الذي عاد إلى الانتصارات، وتفادي مصير بقية الفرق المستضيفة في هذه الجولة، بعد أن فاز على ضيفه أبها 2 -1، في جولة عرفت خسارة النصر على أرضه 0 - 1 أمام الحزم ليتراجع إلى المركز الخامس، بعد أن كان قبل جولتين مشارك في الصدارة، التي استمرت على حالها بتربع الهلال على القمة، بعد أن عاد إلى الانتصارات عقب فوزه على الاتحاد في جدة 3 - 1.

وفي المغرب انفرد التطواني بالصدارة بعد أن حصد 6 نقاط من جولتين في الوقت الذي جاء فيه مولودية وجدة ثانياً بأربع نقاط، واستغل الثنائي تأجيل مباريات كبار الدوري المغربي بسبب الارتباطات الإفريقية.

وشهد الأسبوع الماضي انطلاق الدوري البحريني وكذلك العراقي واللبناني، واتسمت البداية في الدوريات الثلاث بكثرة التعادلات وإن كانت الأهداف حاضرة بقوة، خاصة في الدوري العراقي الذي شهدت 7 من مباريات الجولة أهدافاً، بينما انتهت اثنتان بالتعادل السلبي، الذي ظهر مرتين أيضاً في الدوري العماني الذي تصدره صحار بـ 6 نقاط من جولتين .