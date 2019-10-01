اتحاد جدة يغادر منطقة الهبوط والقمة تنادي اتحاد الجزائر

المصدر: إعداد - مجتبى فاروق

نجح اتحاد جدة في استعادة توازنه وغادر منطقة الهبوط في الدوري السعودي بعد فوز صعب للغاية في ملعب مضيفه نادي الشباب، حيث تمكن «الإتي» من الانتصار بهدفين لهدف رافعا رصيده إلى 6 نقاط متقدما من المركز قبل الأخير إلى المركز العاشر في ترتيب الدوري، بينما حافظ الهلال على مركز الصدارة، بعد فوزه على التعاون 2 - 1، بينما واصل الفيصلي المطاردة محتلا المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر.

في الوقت الذي يمكن أن يحسم اتحاد الجزائر إلى حد كبير صراع البطولة في الجزائر على الرغم من أن الدوري لا يزال في جولته السادسة، ويقف اتحاد الجزائر في المركز السادس بسبع نقاط متأخرا عن بلوزداد المتصدر بفارق 3 نقاط فقط، إلا أن اتحاد الجزائر يملك 3 مباريات مؤجلة يمكن أن يصل بها إلى النقطة 16 بفارق 6 نقاط عن المتصدر الحالي.

وفي الكويت استمر صراع الصدارة بين القادسية والكويت برصيد 6 نقاط من جولتين، بينما حافظ صحم على العلامة الكاملة في الدوري العماني برصيد 9 نقاط، كذلك يمضي الحد بقوة في الدوري البحريني بعد جمعه 6 نقاط من أصل 6 ممكنة في أول جولتين.