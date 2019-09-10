إثارة في السعودية.. وشراكة بـ«الستة» في الجزائر

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

رويداً رويداً تزداد سخونة الدوريات العربية، على الرغم من الاقتراب من فصل الشتاء، إلا أن إثارة الملاعب العربية ترفع من حرارة وحماس المشجعين، ويبدو أن الصراع اشتعل مبكرا بين قطبي العاصمة السعودية الرياض، الهلال الباحث عن استعادة اللقب، والنصر الذي يأمل أن يحافظ على لقبه في الموسم الجديد، فبدأ الفريقان بقوة، مشتركين في الصدارة، بينما أكد العدالة الصاعد على رغبته القوية في الدفاع عن حظوظه بالبقاء بين الكبار وهو يصل إلى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من جولتين، في الوقت الذي يعرف فيه الدوري الجزائري حالة هي الأولى من نوعها باشتراك 6 أندية في صدارة الترتيب بعد مضي ثلاث جولات حتى الآن، بينما نجح النادي الأفريقي وحده في الحصول على ست نقاط من أول جولتين في الدوري التونسي، مستغلاً تأجيل ثانية مباريات حامل اللقب الترجي الذي يقف في المركز الرابع بثلاث نقاط من مباراة واحدة، بينما وضع الصاعد مستقبل سليمان بصمته مبكراً باحتلاله المركز الثاني بعد أن جمع 4 نقاط بالفوز والتعادل.

ويشهد الدوري السوداني حالة مشابهة لنظيره التونسي، فمع تأجيل مباريات القطبين الهلال والمريخ بسبب الارتباطات الأفريقية خطف فريق الشرطة القضارف صدارة الترتيب.

وفضلت بعض الاتحادات العربية أن تأخر انطلاقة الدوري لينطلق بعد نهاية فترة التصفيات الآسيوية والأفريقية.