وزير الرياضة المصري: إقامة متحف باسم محمد صلاح

المصدر: د ب أ

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري النجم محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد تتويجه بلقب أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، وذلك فى الحفل الذى أقامه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، الثلاثاء، فى العاصمة السنغالية "داكار" للإعلان عن جوائز الأفضل.

وكشف الوزير عن المفاجأة التى كان يجهزها لصلاح بإقامة متحف يحمل اسم اللاعب بمركز شباب الجزيرة.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء الذى يقدمه صلاح مع ناديه الانجليزى والمنتخب المصري فى مختلف البطولات، مشيرا إلى فخر المصريين بالإنجازات التي يحققها محمد صلاح في مسيرته الاحترافية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بأن تكون تلك الجائزة حافزا قويا للاعب فى مواصلة إجادته، وتقديم موسم رائع مع ناديه الانجليزى، وكذا المنتخب القومى لكرة القدم فى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية القادمة والتى تستضيفها مصر فى يونيو المقبل.



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