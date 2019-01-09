بث مباريات أمم أفريقيا عبر التلفزيون المصري رسمياً

المصدر: د ب أ

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر الثلاثاء عن بث مباريات بطولة كأس الأمم الافريقية العام المقبل عبر قنوات التلفزيون المصري.

وجاء في البيان الرسمي الذي أصدرته الهيئة "يتقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بالتهنئة للشعب المصري ولوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة على هذا الانجاز الذي بذلوا فيه جهدا مشكورا للفوز بتنظيم البطولة على أرض مصر وفي دلالة قوية على ما تتمتع به من أمن وأمان وإمكانيات كبيرة لاستضافة الدول المشاركة ببطولة كأس الأمم الافريقية".

وأضاف البيان "وجه زين قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام بالاستعداد الجيد لهذا الحدث الرياضي الكبير بتوفير كافة الامكانيات الفنية لنقل صورة متميزة لإسعاد وامتاع جماهير الكرة المصرية متمنيا التوفيق للمنتخب المصري".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء رسميا ، حصول مصر على حق استضافة النسخة الحادية والثلاثين من بطولة كأس الأمم الأفريقية ، المقررة بين 15 يونيو و13 يوليو.

وفي العاصمة السنغالية داكار التي استضافت اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للكاف ، حصل الملف المصري على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا بينما امتنع اتحاد واحد عن التصويت ، ليعلن بعدها أحمد أحمد رئيس الكاف عن إقامة البطولة في مصر للمرة الخامسة.

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