مصر تفوز بحق استضافة كأس أمم أفريقيا 2019

المصدر: د ب أ

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم الثلاثاء إسناد تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الحادية والثلاثين، المقررة في الصيف المقبل، إلى مصر.

وكان كاف أعلن في الشهر الماضي سحب استضافة البطولة من الكاميرون، التي كان من المقرر أن تنظم المسابقة، بسبب البطء في استعداداتها لتجهيز البنية التحتية اللازمة، ليفتح المجال أمام دول القارة السمراء لنيل شرف التنظيم.

وتقدمت مصر وجنوب أفريقيا بملفيها لاستضافة المسابقة، قبل أن تختار اللجنة التنفيذية التابعة لكاف بلاد الفراعنة للحصول على حق التنظيم.

وتعد هذه هي المرة الخامسة التي تستضيف خلالها مصر أمجد البطولات الأفريقية، بعدما نظمتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، لتعزز رقمها القياسي كأكثر الدول استضافة لأمم الأفريقية.

وللمرة الأولى يتم إقامة البطولة في فصل الصيف، بعدما كانت تقام في شهر يناير كل عامين، وذلك عقب شكوى الأندية الأوروبية من عدم الاستفادة من خدمات لاعبيها خلال تلك الفترة، مما دفع كاف لاتخاذ القرار بإقامتها صيفا بعد انتهاء بطولات الدوري بأوروبا.

كما تشهد النسخة القادمة حدثا استثنائيا يتمثل في مشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة التي انطلقت نسختها الأولى عام 1957.

ويسعى المنتخب المصري، الذي يمتلك سبعة ألقاب في المسابقة، للاستفادة من إقامة البطولة على ملاعبه وأمام جماهيره لتعزيز رقمه القياسي كأكثر المنتخبات الفائزة بالبطولة.