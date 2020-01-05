شرطة دبي.. التأهيل على الطريقة «الرياضية»

المصدر: إعداد خالد المهيري

«دولة التسامح.. دولة صناعة الفرص.. دولة بناء الإنسان من جديد»، لم نجد أفضل من هذه الكلمات لكي نصف بها ما تقوم به دولة الإمارات على كل الصعد، في بناء الإنسان وتعزيز قيم التسامح بكل السبل والطرق المتاحة.

وهنا يبرز مثال كبير تقدمه المؤسسات العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة دبي، في دعم وتأهيل النزلاء من كل الجنسيات، خاصة في المجال الرياضي، إذ وفرت كل الإمكانات المتاحة لبناء النزلاء من جديد، ودمجهم في المجتمع عقب انقضاء فترة عقوبتهم، إيماناً منهم بأن المؤسسات العقابية لم تؤسس لمعاقبة الأفراد، بل هي وسيلة لإعادة ترتيب الأوراق في الحياة.

«البيان الرياضي» أصبحت أول صحيفة تقوم بزيارة المؤسسات العقابية والإصلاحية لشرطة دبي، إذ قمنا بجولة ميدانية اطلعنا من خلالها على كل الأنشطة والدورات الرياضية، التي تقام للنزلاء طوال العام، والساحات والصالات الرياضية التي تم تأسيسها خصيصاً في هذا المجال.

عدد المشاركين في الفعاليات الرياضية والبرامج

2014: 1544

2015: 1675

2016: 1807

2017: 1943

2018: 2078

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