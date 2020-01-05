النزلاء: شكراً شرطة دبي

المصدر: دبي البيان الرياضي

تجوّلت «البيان الرياضي» في المرافق التي خصصتها المؤسسات العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة دبي لكل النزلاء في المجال الرياضي، إذ كانت البداية مع الساحة الرياضية الرئيسية، والتي تضم عدداً من الأنشطة الرياضية، وأبرزها كرة السلة والطائرة، وكرة القدم الأمريكية والشطرنج وغيرها من الأنشطة الرياضية.

كما تضم المؤسسات العقابية والإصلاحية صالة مخصصة للملاكمة، وتحتوي على عدد من الأجهزة الرياضية المخصصة للياقة البدنية، وطاولة للعبة «تنس الطاولة».

وقامت أيضاً المؤسسات العقابية والإصلاحية بتنظيم عدد من الدورات التأهيلية للنزلاء والنزيلات بالتعاون مع الجهات الخارجية (مجلس دبي الرياضي ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف)، أبرزها دورة إعداد مدربي اللياقة البدنية، ودورة إعداد مدربي اليوغا، ودورة إعداد حكام كرة السلة، ودورة إسعاف إصابات الملاعب، بالإضافة إلى إصدار شهادات معتمدة دولياً للنزلاء المجتازين للدورات والبرامج التأهيلية.

وعبّر عدد من النزلاء عن خالص شكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي على ما تقوم به من جهود لإعادة تأهيلهم للعودة للمجتمع بروح جديدة عبر الأنشطة الرياضية، إذ قال أحد النزلاء إن: «شرطة دبي قدمت لنا كل الخدمات الرياضية، التي أدخلت في قلوبنا السرور وأنستنا هموم ومتاعب الحياة».

وذكر آخر أنه قبل دخوله للمؤسسات العقابية كان معتاداً على ممارسة الرياضة، وظن أنه لن يستطيع ممارسة الرياضة في الداخل، إلا أنه تفاجأ باهتمام المؤسسات العقابية بالرياضة عبر تخصيص ساحات رياضية للنزلاء. وأكد آخر، وهو من المحبين لرياضة الملاكمة، أن توفير الصالات والساحات الرياضية أسهم في القضاء على أوقات الفراغ، وكان لها عظيم الأثر في خلق جوٍّ جديد من الألفة والصداقة مع كل النزلاء.