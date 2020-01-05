علي الشمالي: الإشادات الدولية دليل النجاح

المصدر: دبي البيان الرياضي

أكد العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بالقيادة العامة لشرطة دبي الحرص على بناء حياة جديدة للنزلاء في المؤسسات العقابية، قائلاً: «الإشادات الدولية دليل نجاحنا، تم إدخال والتركيز الجانب الرياضي بناء على توجيهات معالي اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي والمفوض العام لمسار خدمات المواطنين في مجلس دبي، إيماناً منا بأن المؤسسات العقابية ليست فقط لمعاقبة المخطئين، بل لإعادة تأهيلهم».

وأضاف في لقاء خاص مع«البيان الرياضي»: «قمنا باستحداث صالات رياضية بالتنسيق مع الشركاء وبالتحديد مجلس دبي الرياضي ومؤسسة الإسعاف وشركات سيف بالحصا، الذين قاموا بإعداد دورات مخصصة للنزلاء الرجال أو النساء».

وهناك نزيل سابق كان بطلاً للملاكمة أسهم في تأسيس صالة للملاكمة للنزلاء، وهناك عدد من المنظمات الدولية أشادت بالجهود الكبيرة التي قامت بها «القيادة»، بالتعاون مع الشركاء في توفير الأجواء الإيجابية للنزلاء».