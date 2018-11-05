800 مدرب في مؤتمر ومعرض «مي فيت برو» للصحة واللياقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان الرياضي

اختتمت فعاليات مؤتمر ومعرض «مي فيت برو» للصحة واللياقة البدنية، الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط الذي نظم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي تحت مظلة تحدي دبي للياقة 30 × 30، حيث أقيمت فعالياته على مدار ثلاثة أيام في مجمع حمدان بن محمد الرياضي وفندق فيرمونت النخلة، وافتتح سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام المجلس فعاليات المؤتمر بحضور جريج باوتشر الرئيس التنفيذي لشركة مي فيت برو، ورانيا بشور الشريك في مي فيت برو، وشهد المؤتمر والمعرض مشاركة أكثر من 800 مدرب لياقة بدنية متخصص من الصالات والأندية المختلفة، ومن بينهم 240 مدرباً من أفضل مدربي اللياقة البدنية في العالم، جاؤوا من أكثر من 30 دولة، واستقطب المعرض أكثر من 1500 مشارك من مختلف دول العالم، كما عرضت العديد من الشركات أحدث منتجاتها من التقنيات والأدوات الخاصة باللياقة والصحة البدنية، وتحدث خلال المؤتمر أكثر من 20 متحدثاً على مدار ثلاثة أيام، حيث أقيمت 5 محاضرات في اليوم الواحد، كما تم تنظيم أكثر من 80 جلسة خلال فعاليات المؤتمر.

هدف المؤتمر

ويهدف مؤتمر ومعرض «مي فيت» للصحة واللياقة البدنية إلى جمع المدربين، واختصاصيي التغذية، ومُلّاك الأندية وصالات اللياقة البدنية، والموردين، وعُشّاق اللياقة البدنية تحت سقف واحد.

ليتمكن جميع المهتمين من التواصل مع متخصصي اللياقة، ومعرفة المزيد عن أحدث تدريبات اللياقة البدنية، ومقابلة روّاد الصناعة، والبقاء على اطلاع على أحدث التوجّهات في صناعة اللياقة البدنية، والمنتجات الجديدة، والملابس الرياضية، ومعدّات التدريب، والمكمّلات الغذائية.

مد جسور التعاون

وشارك سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام في الفعاليات الرياضية، التي أقيمت داخل مجمع حمدان بن محمد الرياضي التي تفاعل فيها أكثر من 400 طالب من مختلف المدارس في دبي، والتي أقيمت بهدف توعية طلبة المدارس بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وتحفيزهم لجعل الرياضة روتين حياتهم اليومي، وذلك ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30 × 30، وألقى سعيد حارب كلمة افتتاح المؤتمر الذي أقيم في فندق فيرمونت، وقال فيها: «يحرص مجلس دبي الرياضي على مد جسور التعاون مع جميع الجهات، لتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وتحقيق أهداف المجلس التي تسهم في تطوير العمل الرياضي في الدولة، وتأتي استضافة دبي لهذا الحدث، مواصلة لنهجها في تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبيرة والمميزة، لتصبح دبي هي الوجهة الرياضية المفضلة، والبيئة الجاذبة لكل الرياضات من مختلف أنحاء العالم».

صبغة عالمية

أكد سعيد حارب، أن مؤتمر ومعرض «مي فيت برو»، يعد أحد أهم وأنجح الأحداث الرياضية التي يدعمها المجلس، ويأخذ هذا العام، صبغة عالمية، وأصبح الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

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