«النيابة» تحطم الأرقام القياسية في دورة الشيخة هند

المصدر: متابعة: عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أقيمت منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي نظمتها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، وشهد ختام مواجهات الكرة الطائرة أول من أمس تحقيق إنجاز تاريخي غير مسبوق للنيابة العامة بفوزها على هيئة الطرق والمواصلات بنتيجة 3-2 وتتوج بلقب كرة الطائرة، وبذا تكون النيابة حطمت كل الأرقام القياسية في الألعاب الجماعية، وتحقق رقماً جديداً بفوزها بجميع الألعاب الجماعية في النسخة السادسة من الدورة «سلة - يد - طائرة».

ختامها مسك

وثمَّنت موزة المري، رئيسة اللجنة المنظمة للدورة، الختام الناجح للنسخة السادسة، وقالت إن ختامها كان مسكاً عبر الكرة الطائرة التي قدم فيها الطرفان مباراة قوية ورائعة، وحفلت بالندية والروح الرياضية بين الفريقين، معربة عن سعادتها بالمشاركة الكبيرة في النسخة الحالية، حيث وصل عدد اللاعبات إلى 853 لاعبة، وأن الدورة تحقق نجاحاً تلو الآخر خلال السنوات الماضية، ومازالت تستقطب الاهتمام العام، لما تقدمه من برامج ومبادرات تتوجّه نحو الموظفات وتُحدث الأثر الإيجابي المطلوب لديهن، ومن أهم مميزاتها توعية الموظفة بأهمية الرياضة والنشاط البدني لصحة المرأة رغم انشغالاتها الوظيفية والأسرية وضرورة جعلها أسلوب حياة، وقد ساهمت المؤسسات في دعم جهود لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي من خلال المشاركة المميزة في النسخ الماضية من هذه الدورة، حيث شهدت منافسات النسخة الأولى من الدورة 166 مشاركة من الموظفات مثلن 13 مؤسسة من مؤسسات حكومة دبي، فيما شهدت النسخة الثانية مشاركة أكثر من 260 موظفة مثلن 16 مؤسسة، ووصل عدد المشاركات في الدورة الثالثة إلى أكثر من 400 موظفة شكلن 92 فريقاً ومثلن 20 مؤسسة، فيما وصل عدد المشاركات في النسخة الرابعة إلى 558 لاعبة من 25 مؤسسة من مختلف الهيئات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية، وشارك في النسخة الماضية 685 لاعبة من 32 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة.

صاروخ محلي

ووصفت هدى النوبي، المنسقة العامة لفرق النيابة العامة المشاركة في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند، تحطيم الرقم القياسي في الألعاب الجماعية بأنه صاروخ رياضي محلي تزامن مع الإنجاز التاريخي للدولة بإطلاق القمر الصناعي «خليفة سات» بكوادر مواطنة، وهو الأمر الذي أعطى فرق النيابة العامة دفعة معنوية لتحقيق إنجاز ورقم قياسي جديد في الدورة وبكوادر مواطنة.

قائمة الشرف

وكشفت النوبي عن قائمة الشرف في الألعاب الجماعية التي قادت النيابة العامة للإنجاز التاريخي في الدورة، وهي كالآتي: «فريق اليد يضم كلاً من: هدي النوبي، وغريبة النعيمي، وعزيزة البلوشي، وأمل يوسف، وشمة الطاهر، ومريم الجناحي، وأمينة أهلي، وفاطمة المعمري، وريم حسين، وبقياده المدربة وسام الشنوفي».

فيما ضمَّت قائمة فريق كرة السلة كلاً من: «هند البلوشي، وجواهر الشامسي، عائشة الحوسني، وعلياء النمر، وآلاء بسام ونوف الهاشمي وفاطمة طاهر وذكري قاسم، وندى عبدالله، وعلياء النقبي، وبقيادة المدربة مايا البكري».

ومثل فريق الكرة الطائرة كل من: «سعاد ضاعن، وعائشة مبيوع، وهبة سامي، وشيخة المهيري، وميثاء الفلاسي، وفاطمة عصام الحميدان، ومنى الكتبي، ونعيمة غلام، وفاطمة حسن، وبقيادة المدربة حنان عطية».

مباراة ممتعة

ومن جانبها أكدت نادية علي، المنسقة العامة لفرق هيئة الطرق والمواصلات المشاركة في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند، أنها تعتبر الكل فائزاً، حيث قدم الفريقان مواجهة ممتعة للجماهير وضيوف الدورة.

وتابعت حديثها: «المهم حظينا بشرف الصعود إلى منصة تتويج أغلى البطولات؛ لأنها تحمل اسماً غالياً على الجميع»، وهو حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، «وهو الأمر الذي يدعو للفخر بغضّ النظر عن المركز الذي حققناه، وشيء جميل أن يكون في كل نسخة بطل جديد في الكرة الطائرة فهو في مصلحة المنافسة».

حمزة عباس: هيئة الصحة و«دبي الرياضي» وجهان لتوجه واحد

وصف حمزة عباس مدير لجنة المشروعات الرياضية والبرامج الاجتماعية في هيئة الصحة في دبي العلاقة بينهم وبين ومجلس دبي الرياضي بأنها وجهان لتوجه واحد، وهو الحفاظ على الصحة العامة عبر ممارسة الرياضة وهو الأمر الذي تجسد في النسخة السادسة من دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، وثمّن حصول لاعبة الهيئة جاني لين ماي على المركز الأول في الريشة الطائرة وفوز دوريلي غاسيك بالمركز الثالث في بطولة الشطرنج، وأكد أنها نتائج تحفز الهيئة على مشاركة مميزة في النسخة السابعة.

أسلوب حياة

وأكد أن مشاركة الهيئة في دورة (الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات) تنبع من الحرص على التنافس الشريف بين موظفات الهيئة من ناحية، وأخواتهن من موظفات الدوائر الحكومية بدبي من ناحية أخرى، بما يتيح التجمع الأسري بينهن ويثري الروح الرياضية، ويقوي الانخراط في ممارسة الرياضة البدنية، ويعزز من توعية الموظفة بأهمية الحركة والنشاط لصحة المرأة، وجعل الرياضة أسلوب حياة.

دورة ناجحة

وقال حمزة عباس، إن الدورة ناجحة والكل يفخر بالمشاركة فيها، وهي تقام برعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي، كلها عوامل تجعل منها دورة ناجحة ومميزة.

مطالبة بحكمات أجنبيات وتعديلات في اللائحة الفنية للنسخة السابعة

طالبت 3 دوائر حكومية مختلفة هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الصحة في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي بإجراء تعديلات مهمة في لائحة النسخة السابعة المقبلة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات مع الاستعانة بحكمات من خارج الدولة.

حكمات أجنبيات

وقالت خلود آل علي، نائب مدير أول العلاقات العامة والإعلام، رئيسة الفرق الرياضية النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي، إن المشاركة في الدورة التي تحمل اسماً غالياً على الجميع وهو اسم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، تجعل الكل يفخر بالمشاركة فيها بعيداً عن حسابات الربح والخسارة، لأجل أن تكون الرياضة أسلوب حياة للموظفات، ومن هذا المبدأ والروح الرياضية رفضت «هيئة كهرباء ومياه دبي» استئناف قرارات اللجنة الفنية ولجنة الاحتكام حول تظلمهم المقدم في نهائي كرة السلة، رغم أن الحيثيات بها نقاط في مصلحتهم لكنهم فضلوا المصلحة العامة وسيادة الروح الرياضية والقبول بالمركز الثاني في كرة السلة، موضحة بان «ديوا» كانت متقدمة بنتيجة 26- 23 وقت حدوث الواقعة في المواجهة النهائية، لافتة إلى أهمية إجراء تعديلات في لائحة البطولة التي تمنع الاعتراض على قرارات حكام البطولة، مع السماح بالاستعانة بحكمات أجنبيات من خارج الدولة، حتى لو دعا الأمر إلى مساهمة الدوائر في تكاليف الاستعانة بهن، وشاكرة اللجنة المنظمة ومجلس دبي الرياضي على تنظيم هذه الدورة الجامعة للموظفات.

وشاطرتها الرأي في مقترح التعديلات الفنية والاستعانة بحكمات من خارج الدولة أمل سعد عبدالعزيز، منسقة فرق القيادة العامة لشرطة دبي، بضرورة أن يكون هناك طاقم حكام بالكامل من خارج الدولة في المباريات المهمة، وهو أمر معمول به في كثير من البطولات العالمية والمحلية وفي دول المنطقة ولا يقلل من كفاءة حكام بطولاتنا في الدولة، وبات ضرورة ملحة.

روح رياضية

وأكد حمزة عباس من هيئة الصحة في دبي أن تعديلات اللائحة ضرورة ملحّة مع تنقيح موسع لافتا إلى عدم معقولية تحديد عدد المواطنات المشاركات في الدورة قياساً بعدد المقيمات، والسماح بمشاركة المحترفات يضعف التنافسية، ومطالبا بالاستماع إلى مقترحات الدوائر قبل انطلاقة النسخة المقبلة.

فاطمة الحميدان: أوفينا بالوعد

قالت فاطمة عصام الحميدان لاعبة فريق الكرة الطائرة في النيابة العامة في دبي، إن فريق الكرة الطائرة وعد بأن يحقق الإنجاز وانتزاع لقب الكرة الطائرة من حامل النسخة الماضية ليضاف إلى إنجازات وأرقام النيابة القياسية وأوفى بالوعد وفاز بلقب الطائرة، وكانت الثلاثية التاريخية في الألعاب الجماعية.

الفعاليات تجذب الأطفال

نجحت اللجنة المنظمة لفعاليات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، في تحويل البطولة إلى ملتقى أسري خاص وليس مسابقات رياضية فقط؛ عبر تنظيم فعاليات ترفيهية مصاحبة لكل البطولات كانت جاذبة للأطفال، وباتت ملتقى أسرياً للموظفات مع عائلاتهن، وضاعفت من نسبة الحضور الجماهيري في هذه النسخة.

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