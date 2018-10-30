بلدية دبي رقم «1» في «فردية» دورة الشيخة هند

المصدر: متابعة: عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تختتم اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري.

وشهدت الدورة مفاجأة من العيار الثقيل بنيل بلدية دبي أربع ميداليات ملونة من جملة ست ميداليات في بطولة السباحة، حيث نالت المواطنات الذهبية والفضية وميداليتين في فئة المقيمات، ليحققن 4 من 6 وهورقم قياسي غير مسبوق لتكون الحصيلة النهائية احتكار منصة تتويج البولينغ وتميزاً في السباحة.

رقم قياسي

ونجحت بلدية دبي في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق في بطولات السباحة ضمن النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، حيث نالت 4 ميداليات ملونة من جملة الميداليات الست المخصصة للسباحة، حيث توجت بجميع ميداليات فئة المواطنات وذلك على النحو التالي: المركز الأول:خديجة محمد السيد من بلدية دبي بزمن قدره (16.83)، أما المركز الثاني فكان من نصيب إليازية علي مبارك من بلدية دبي بزمن قدره (18.28).

فيما ذهب المركز الثالث إلى إيمان عبيد المري من شرطة دبي بزمن قدره (18.70)، وفي فئة المقيمات ذهب المركز الأول إلى سارة بنت الهادي الأجنف من فيتر فلاي بزمن قدره (12.82)، وتتوج بالمركز الثاني جيسيكا كانيلا لونير من بلدية دبي بزمن قدره (13.54)، وكذلك كان المركز الثالث من نصيب جوديث كريس من بلدية دبي بزمن قدره (14.05).

تحدٍ خاص

ووصفت نسرين بن درويش المنسق العام لفرق بلدية دبي الرياضية المشاركة في منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، ما تحقق أول من أمس للبلدية من ميداليات ملونة في بطولة السباحة بأنه إنجاز مستحق لأن البلدية باتت متخصصة منذ النسخة الأولى في بطولات السباحة وما تحقق ليس بالأمر الجديد، والجديد هو ارتفاع العدد إلى أربع ميداليات من جملة الميداليات الست المخصصة للسباحة وهو رقم قياسي نفخر به.

بطولة مفضلة وأكدت نسرين بن درويش أن بطولة السباحة تعد من البطولات المفضلة لفرق البلدية في دورة الشيخة هند، واللاعبات يتحضرن لها منذ أشهر طويلة قبل انطلاقة البطولة سواء في فئة المواطنات أو المقيمات، الأمر الذي يجعلها بطولة مغلقة للاعبات البلدية ولن يدعنها تخرج عنهن مهما كانت الأسباب، لافتة إلى الدعم الكبير الذي تجده لاعبات السباحة وجميع فرق البلدية من قبل القيادة العليا لبلدية دبي التي وفرت لهن أطقماً تدريبية على مستوى احترافي، فضلاً عن التفرغ والدوام المرن كلها عوامل أسهمت في تميز لاعبات البلدية وتحقيقهن نتائج مبهرة.

تميز الشرطة

فيما ثمنت أمل سعد المنسق العام لفرق القيادة العامة لشرطة دبي المشاركة في منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، نيل السباحة إيمان عبيد المري من القيادة العامة لشرطة دبي المركز الثالث والتتويج بالميدالية البرونزية، مؤكدة أن شرطة دبي لا تركز على الألعاب الجماعية فقط بل تعمل على التميز في جميع الألعاب وخاصة الفردية التي تعد اختباراً حقيقياً لقدرات اللاعبات.

ثلاث ميداليات كشفت سارة بنت الهادي الأجنف من فيتر فلاي عن سر تميزها في البطولة وإحرازها ثلاث ميداليات في الألعاب الفردية حيث نالت فضية تحدي الدراجات الهوائية وبرونزية سباق الطريق وأخيراً ذهبية السباحة، أنها لاعبة شاملة تبحث عن التميز في جميع الألعاب وتعد السباحة بطولتها المفضلة، وعشقها للرياضة قادها للتميز في ثلاث ألعاب مختلفة.

إشادة

شيخة المطوع: تميز «الإسلامية»

أشادت شيخة ناصر المطوع المنسق العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالنسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، ووصفتها بالناجحة، وأن مشاركتهن فيها أيضاً متميزة وخاصة في بطولة البولينغ التي كشفت عن مستويات مميزة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري رغم عدم الفوز بأية ميدالية لأن المشاركة في هذه التجمعات تعد مكسباً بحد ذاته.

تحدٍّ

فاطمة الحميدان: جاهزة للقب

أكدت فاطمة عصام الحميدان لاعبة فريق الكرة الطائرة في النيابة العامة في دبي عن جاهزيتهن الكاملة للإقلاع بلقب النسخة السادسة من دورة الشيخة هند الرياضية للسيدات الذي يعتبرنه تحدياً خاصاً لهن، لأن الفريق فاز في المواجهة الأولى على «الطرق» ضمن دوري المجموعات، ولا بد من تكرار الفوز، لافتة إلى أن دعم أسرتها لها وحضور والدتها للمواجهة النهائية يعطيها دافعاً وحافزاً لتقديم أفضل ما عندها.