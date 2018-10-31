منى السهلاوي وفارني تتقاسمان ذهب الريشة الطائرة

المصدر: دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تقام منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي.

وشهدت ختام مواجهات الريشة الطائرة أول من أمس تميز بطلة النسخة الماضية منى السهلاوي من «إينوك» وخطفت المركز الأول في فئة المواطنات وتوجت بالذهب في مواجهة لاعبة هيئة الطرق والمواصلات نادية علي بن خديم التي نالت المركز الثاني .

فيما ذهب المركز الثالث إلى لاعبة بلدية دبي مريم الأميري وتقاسمت الذهب مع منى السهلاوي في فئة المقيمات لاعبة هيئة الطرق والمواصلات فارني باكينغان ونالت المركز الثاني في نفس الفئة اللاعبة ميشال فيلار من هيئة كهرباء ومياه دبي والمركز الثالث من نصيب هيئة الصحة في دبي بواسطة اللاعبة جاني لين ماي.

بطولة ناجحة

وتوجهت بطلة المواطنات اللاعبة منى السهلاوي من «إينوك» بأسمى آيات الشكر إلى حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، لرعايتها الكريمة للدورة التي تنظم بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، فلهم أيضاً الشكر على تنظيم بطولة نسائية ناجحة بكل المقاييس.

منجم مواهب

ووصفت منى السهلاوي النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، بأنها من أنجح البطولات وخاصة في الريشة الطائرة التي كشفت عن مواهب كثيرة في مختلف الأعمار وهن يشكلن نواة جيدة لتطور الريشة الطائرة في الدولة، لافتة إلى أن الدورة ناجحة بكل المقاييس فنياً وجماهيراً حيث حظيت بحضور جماهيري كبير وهي شاكرة للدعم الجماهيري الكبير الذي وجدته في البطولة فهن كن حافزاً كبيراً لها لأجل أن تعطي أفضل ما عندها رغم إصابتها وهي نجحت في قهر الإصابة والتتويج بالمركز الأول بفضل الدعم الجماهيري الكبير.

تنافسية عالية

ومن جانبها أعربت فوزية فريدون مديرة النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، عن سعادتها بالمستويات وبالنجاح الكبير الذي حققته بطولة الريشة الطائرة وهو نجاح يحفز على مزيد من الاهتمام بالريشة الطائرة التي تعد من الألعاب التي تحظى بدعم كبير من مجلس دبي الرياضي وتعد دبي مقراً دولياً للريشة الطائرة وتميز المواطنات فيها أمر يدعو للفخر وأن المستقبل الباهر ينتظر هذه اللعبة في الدولة ودبي على وجه الخصوص.

لافتة إلى أن دورة الشيخة هند تعد فرصة لتعزيز أواصر التعاون والتلاقي في ما بين الدوائر والهيئات الحكومية، وهي أيضاً فرصة لتعزيز القدرات الرياضية لدى الموظفات وزيادة اهتمام الدوائر الحكومية برياضة المرأة، كما أن تجمع الموظفات من مختلف الجنسيات والأعمار تحت سقف واحد يعزز تلاحم المجتمع الإماراتي ويعكس الصورة الزاهية بتتويج نسائه كأسعد نساء الأرض.