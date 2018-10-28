بلدية دبي تتوّج بذهب «طاولة» دورة الشيخة هند

المصدر: Ⅶ دبي - عماد الدين إبراهيم

برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتواصل اليوم منافسات النسخة السادسة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي تنظمها لجنة رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، في الفترة من 16 إلى 30 أكتوبر الجاري، وشهدت الدورة أمس ختام فعاليات كرة الطاولة التي توجت بذهبيتها والمركز الأول بلدية دبي بواسطة اللاعبة سيرين زياد فيضي، ونالت المركز الثاني والفضة Yolanda Gudal Mesina من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، فيما توجت بالمركز الثالث والبرونز هبة سامي درويش من النيابة العامة في دبي، وذهب المركز الرابع إلى سندس محمود يونس من هيئة الطرق والمواصلات.

نهائي السلة

نجحت النيابة العامة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي في الترقي إلى المواجهـــــــــة النهائية في بطولة كرة السلة، حيث فازت النيابة العامة على شرطة دبي 38 - 36، فيما فازت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) على هيئة الطرق والمواصلات 41 - 12، وبذا يكون ختام كرة السلة غداً الاثنين بين النيابة العامة وهيئة الطرق والمواصلات في تمام السادسة مساءً، فيما ستكون مباراة تحديد المركزين الرابع والثالث بين هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي عند الرابعة عصراً.

منجم مواهب

من جانبها ثمنت نسرين بن درويش المنسق العام لفرق بلدية دبي الرياضية الدعم الكبير الذي تجده رياضة المرأة والرياضيات من قبل قيادات البلدية وهو الدعم الذي ترجم إلى إنجازات وتفوق واضح لبلدية دبي في المشاركات الخمس الماضية في «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، مؤكدة أن بلدية دبي باتت منجماً للمواهب والتميز في الألعاب الفردية، وتخوض تحديات في جميع الألعاب الجماعية وأن فوز البلدية بذهبية الطاولة يؤكد أن البلدية في طريقها لنيل نصيب الأسد في الألعاب الفردية مثل ما حدث في النسخة الماضية.

ووصفت بن درويش «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات بأنها»، ليست دورة بل تعتبرها أولمبياد رياضياً مشرفاً ووساماً ومصدر فخر لأنها تنظم برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

مواهب

أكدت بن درويش أن البرامج الرياضية في صقل وصناعة المواهب من قبل بلدية دبي لا تقتصر على المشاركة في البطولات الرياضية فحسب بل يتم تنظيم دورات تخصصية لنيل شهادات احترافية في مختلف مجالات التدريب.