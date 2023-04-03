بنزيمة وفينسوس من علاقة مسمومة إلى شراكة وثيقة في ريال مدريد

المصدر: دبي - زياد فؤاد

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"البدايات ليست دائما كالنهايات"، ليس مطلع لأغنية، وإنما واقع تعيشه كرة القدم حول العالم، حيث لا تدلل البدايات القوية على الاستمرارية، وليست البدايات الضعيفة مؤشراً على الفشل، بل إن العلاقات السيئة بين الزملاء في الفريق الواحد، أحيانا لا تستمر على سوئها، بل وتتطور إلى علاقة شراكة قوية وفعالة، وهذا النموذج هو بالفعل ما حدث بين ثنائي ريال مدريد الإسباني، فما بدأ سيئاً من علاقات بين الفرنسي كريم بنزيمة، والبرازيلي فينيسوس جونيور، لم يدم طويلاً وصارا ثنائيا متناغماً.

في عام 2022 التقطت الكاميرات داخل الممر المؤدي للملعب، قبل بداية الشوط الثاني لمباراة ريال مدريد أمام بوروسيا دورتموند على ملعب الأخير، وكان الريال خاسراً بهدف دون رد، التقطت حواراً بين كريم بنزيمة وزميله، وكانا يتحدثان بالفرنسية، حيث طلب بنزيمة من زميله بالفريق ألا يمرر الكرة لفينيسوس، قائلاً: "لا تمرر له، هو لا يلعب معنا"، وكان فينسوس يقدم مباراة سيئة وكان صغيراً في السن، ولم يكن قد انسجم مع الفريق بشكل كامل.

وعندما سئل بنزيمة عن الأمر فيما بعد أنكر واعتبر أنه لم يقصد ذلك، وتهرب من الإجابة، بينما التزم فينسوس وقتها الصمت ولم يعلق على الأمر.. ولكن ما بدأ سيئا بين الثنائي، لم يستمر طويلاً، وبانسجام فينسوس مع عناصر الفريق وصلت العلاقة بينه وبين بنزيمة إلى منعطف آخر مختلف وباتت الشراكة بينهما هي الأفضل حالياً في الفريق.

بنزيمة قال عن فينسوس: "أتحدث معه كثيراً، هو لاعب متميز، نتحدث كثيراً لنتفاهم في الملعب، هو بات يعرف أين سأجري، وأنا أعرف أين سيمرر، ولهذا شراكتنا تثمر".

نصف الأسيست

وأسهم فينيسوس خلال مسيرته مع ريال مدريد بـ 43 تمريرة مفتاحية (أسيست)، منها 22 تمريرة إلى كريم بنزيمة، أي بمعدل 51% من التمريرات المفتاحية للاعب البرازيلي كانت للنجم الفرنسي الهداف،

ومال فينسوس أكثر للعب دور صناعة اللعب بدلاً من تسجيل الأهداف، وبات أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بتمريراته المفتاحية في ريال مدريد في الموسمين الأخيرين، وربما تراجع ريال مدريد على مستوى الدوري، وبات الطريق مفتوحاً أمام برشلونة لحصد اللقب، ولكن ما يزال الملكي موجوداً بقوة في دوري أبطال أوروبا، كما حصد لقب كأس العالم للأندية الذي أقيم مؤخرا بالمغرب.

فينيسوس (23 عاما) انتقل إلى "الميرينغي" قادما من فلامنغو البرازيلي بعمر 18 عاماً، ولعب مباراته الأولى بقميص ريال مدريد في 31 أكتوبر عام 2018، وكان ما يزال لم يبلغ التاسعة عشر من عمره بعد، بينما في المقابل بنزيمة صاحب الـ35 ربيعاً، أكثر اللاعبين مشاركة مع ريال مدريد من الجيل الحالي، وانتقل من ليون الفرنسي إلى ريال مدريد في 2009، وشارك في 432 مباراة، محرزاً 233 في مسيرته مع الملكي.

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