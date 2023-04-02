سداسية الملكي تُنعش آماله في الاحتفاظ بلقب الدوري الإسباني

المصدر: وكالات

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سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ثلاثية قاد بها فريقه ريال مدريد للفوز على ضيفه بلد الوليد 6-صفر الأحد ليبقي على آماله بالاحتفاظ باللقب، وذلك ضمن المرحلة 27 في الدوري الإسباني لكرة القدم.

وفرض بنزيمة (35 عاماً) أفضل هداف للريال هذا الموسم مع 14 هدفاً في "لا ليغا"، نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية في 6 دقائق و30 ثانية في ثالث أسرع "هاتريك" في تاريخ النادي الملكي.

وبدأ المهاجم الفرنسي استعراضه برأسية في الدقيقة 29 مستفيداً من خطأ من المدافع الدولي المغربي جواد الياميق، قبل أن يضيف الثاني بتسديدة من حافة المنطقة (32)، فالثالث بحركة خلفية أكروباتية (36).

وافتتح رودريغو التسجيل في الدقيقة 22، قبل أن يقف القائم أمام تسديدته (62)، ليعود البرازيلي ويمرر كرة الهدف الخامس لماركو أسنسيو (73). واختتم لوكاس فاسكيس الاستعراض المدريدي (90+1) بعد تمريرة من البديل البلجيكي إيدن هازار الذي حلّ بدلاً من بنزيمة في الدقيقة 65.

نجم عالمي

قال فاسكيس لشبكة "دازون" للبث التدفقي "خرج الفريق مع اقتناع كبير، ورغبة كبيرة للفوز بالمباراة واللعب بشكل جيد أمام جماهيرنا".

وتابع مثنياً على زميله بنزيمة "كريم لاعب رائع ونجم عالمي، هو هنا منذ 14 عاماً وكل عام يسجل الأهداف... لم يتبق الكثير للتحدث عنه، أنا سعيد جداً من أجله وأستمتع (باللعب معه) في كل مباراة".

وبات بنزيمة الذي سجل ثلاثية في الشوط الأول للمرة الاولى منذ انضمامه إلى النادي الملكي حسب "أوبتا" للاحصاءات، يتأخر بفارق 3 أهداف عن متصدر ترتيب الهدافين مهاجم برشلونة البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي قاد فريقه للفوز على مضيفه إلتشي 4-صفر السبت، رافعاً رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة مقابل 59 للغريم مدريد.

واثبت ريال قوته على ملعبه "سانتياغو برنابيو" هذا الموسم حيث لم يخسر اياً من مبارياته الـ 13 التي خاضها في الدوري، ففاز في 9 وتعادل في أربع.

ورغم الأهداف الستة التي دكت شباكه، كان بلد الوليد الأخطر في بداية المباراة باصابة القائم الأيسر للحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد تسديدة من حافة منطقة الجزاء لقائده ابن الـ 33 عاماً روكي ميسا (10)، قبل أن يقف القائم الأيمن هذه المرة حائلاً أمام تسجيل الضيف لهدف بعد تسديدة من كيكي بيريس بقدمه اليسرى (46).

وجدد ريال فوزه على إلتشي، إذ سبق له الفوز أيضاً في مباراة الذهاب في 30 ديسمبر الماضي في المرحلة الخامسة عشرة في مباراة تألق فيها بنزيمة ايضاً بتسجيله هدفي الفوز.

وحقق ريال فوزه الثالث فقط في مختلف المسابقات في مبارياته السبع الاخيرة، مقابل تعادلين وهزيمتين.

جرعة معنويات قبل الكلاسيكو

وقام مدرب ريال الإيطالي كارلو أنشيلوتي بخمسة تغييرات مقارنة مع المباراة الأخيرة قبل التوقف الدولي (خسر أمام برشلونة 1-2)، أبرزها ابقاء الكرواتي لوكا مودريتش والأوروغوياني فيديريكو فالفيردي على مقاعد البدلاء.

كما تحضّر ريال بأفضل طريقة ممكنة لمباراة إياب "كلاسيكو" نصف نهائي الكأس المحلية أمام الغريم برشلونة الأربعاء، وهي مواجهة حاسمة لرجال المدرب أنشيلوتي بعدما سبق لهم أن خسروا في المباريات الثلاث الأخيرة أمام النادي الكاتالوني، علماً انه يسعى لتعويض خسارته في الذهاب صفر-1 لبلوغ النهائي.

واكتسب ريال ايضاً جرعة ثقة إضافية قبل أن يستضيف تشلسي الانكليزي في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في 12 الشهر الحالي.

ويعاني بلد الوليد خارج معقله مع ثاني أسوأ خط هجوم في الدوري (20 هدفاً)، فيما اهتزت شباكه 44 مرة، علماً انه لم يفز في "لا ليغا" منذ 5 فبراير وكان ذلك أمام ريال سوسييداد 1-صفر. مذاك تعرض الفريق لثلاث هزائم مقابل تعادل.

كما لم يفز بلد الوليد الذي يحتل المركز السادس عشر مع 28 نقطة ويصارع للبقاء، سوى مرة واحدة في مبارياته السبع الأخيرة (أمام إسبانيول 2-1 في 5 مارس) مقابل تعادلين و4 هزائم.

وحقق فياريال فوزه الثاني توالياً على حساب ريال سوسييداد 2-صفر، سجلهما دانيال باريخو (77 من ركلة جزاء) والسنغالي نيكولاس جاكسون (81) الذي طُرد بعد 10 دقائق بالبطاقة الثانية.

وعزز فريق "الغواصة الصفراء" مركزه السادس مع 44 نقطة، فيما بات سوسييداد الرابع مع 48 نقطة تحت نيران ريال بيتيس الخامس الذي يتخلف عنه بفارق 3 نقاط ويلعب لاحقاً مع أتلتيكو مدريد.

وتعادل سلتا فيغو مع ضيفه ألميريا 2-2.

ويحتل ألميريا الذي مني بخسارته الـ 14 هذا الموسم ويصارع بدوره للبقاء في الأولى، المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاء فالنسيا أمام رايو فايكانو.



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